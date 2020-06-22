Распоряжение главы Республики Карелия от 19 июня 2020 года № 364-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 7.31 дополнить словами ", в случае оказания организациями (индивидуальными предпринимателями) туристических услуг по организации тура (путешествия, экскурсии) группе физических лиц, прибывающих на территорию Республики Карелия из других субъектов Российской Федерации в туристических целях, указанная организация (индивидуальный предприниматель) ведет журнал учета прибывших лиц (с указанием Ф.И.О. лица, места его проживания (пребывания), контактной информации, срок пребывания).";

2) пункт 8.5 признать утратившим силу;

3) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

"10.1 Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия поручить бюджетному природоохранному рекреационному учреждению Республики Карелия "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия" определить с 20 июня 2020 года по 15 июля 2020 года местом посещения территории природного парка "Валаамский архипелаг" физическими лицами исключительно в составе организованных туристских групп, прибывших с целью отдыха и туризма, территорию, ограниченную береговой линией с юга-юго-запада и Московским проливом, Фермским заливом, рекой Иордан, озером Лещевым, Лещевым каналом, Лещевым заливом с северасеверо-востока.";

4) в пункте 11.3 подпункт 5 дополнить словами "(на открытом воздухе не более 20 человек)";

5) в пункте 11.7:

в абзаце шестом:

слова "с 25 мая по 22 июня" заменить словами "с 25 мая по 10 июля";

после слов "при выполнении тренером (инструктором) своих обязанностей;" дополнить словами "деятельности по организации и проведению спортивных мероприятий календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на открытом воздухе с количеством участников не более 20 человек;";

абзац седьмой признать утратившим силу;

6) подпункт 3 пункта 11.10 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 23 июня 2020 года осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности в части деятельности бань и саун (код ОКВЭД 96.04) организациями (индивидуальными предпринимателями) допускается при обеспечении выполнения Рекомендаций по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 года.";

в абзаце восьмом слова "обеспечить" заменить словами "обеспечить с 1 июля 2020 года";

7) абзац седьмой пункта 11.13 дополнить словами "(на открытом воздухе не более 20 человек)";

8) в пункте 11.21:

в абзаце первом слова "населенных пунктов Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского, Лоухского, Кемского, Медвежьегорского муниципальных районов, Костомукшского городского округа, Пайского и Ладва-Веткинского сельских поселений Прионежского муниципального района" заменить словами "Республики Карелия", слова "не более 4 лиц в средствах индивидуальной защиты (масках) с" заменить словами "лиц в средствах индивидуальной защиты (масках) с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метра и";

абзац второй признать утратившим силу;

9) абзац пятый пункта 11.27 изложить в следующей редакции:

"проведение групповых занятий в фитнес-центре с соблюдением требований социального дистанцирования не менее 1,5 метра между посетителями;".

10) в пункте 14.3:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Управлению записи актов гражданского состояния Республики Карелия до отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия проводить государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке в присутствии не более 10 человек, включая лиц, вступающих в брак, при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок).";

абзацы шестой - восьмой признать утратившими силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзаца пятого подпункта 5 пункта 1, который вступает в силу с 23 июня 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







