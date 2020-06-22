Указ главы Республики Крым от 22 июня 2020 года № 203-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в пункте 4 Указа:

подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных.

Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение 24 июня 2020 года мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Симферополе и Городе-герое Керчи.";

приложение 1 к Указу признать утратившим силу;

приложение 4 к Указу признать утратившим силу;

приложение 7 к Указу изложить в новой редакции (прилагается);

приложение 9 к Указу признать утратившим силу;

приложение 10 к Указу изложить в новой редакции (прилагается).

Глава Республики Крым С.Аксенов





Приложение 7 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У

(в редакции Указа Главы Республики Крым от 22 июня 2020 года № 203-У)

Уведомление об осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Смотрите приложение к настоящему указу





Приложение 10 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У

(в редакции Указа Главы Республики Крым от 22 июня 2020 года № 203-У)

Обязательство организации санаторно-курортного или гостиничного комплекса (санаторий, пансионат, дом отдыха, гостиница, гостевой дом, база отдыха, кемпинг) при осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Смотрите приложение к настоящему указу







