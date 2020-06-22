Указ главы Республики Крым от 22 июня 2020 года № 203-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:
в пункте 4 Указа:
подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных.
Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение 24 июня 2020 года мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Симферополе и Городе-герое Керчи.";
приложение 1 к Указу признать утратившим силу;
приложение 4 к Указу признать утратившим силу;
приложение 7 к Указу изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 9 к Указу признать утратившим силу;
приложение 10 к Указу изложить в новой редакции (прилагается).
Глава Республики Крым С.Аксенов
Приложение 7 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У
(в редакции Указа Главы Республики Крым от 22 июня 2020 года № 203-У)
Уведомление об осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Смотрите приложение к настоящему указу
Приложение 10 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У
(в редакции Указа Главы Республики Крым от 22 июня 2020 года № 203-У)
Обязательство организации санаторно-курортного или гостиничного комплекса (санаторий, пансионат, дом отдыха, гостиница, гостевой дом, база отдыха, кемпинг) при осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Смотрите приложение к настоящему указу
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