NI высоко оценил легендарный СКС

Журнал The National Interest объяснил, почему советская винтовка СКС должна была стать легендой.

Обозреватель издания The National Interest Калеб Ларсон, посвятил статью советскому самозарядному карабину Симонова (СКС). Оружейник создал ее на основе другого своего детища АВС-36 - одной из первых в мире автоматических винтовок с возможностью выбора режима огня: одиночными или очередями.

Выпуск карабина наладили в 1945 году. Он пришел на смену легендарной, но устаревшей винтовке Мосина, пишет NI. Ее главными недостатками были маленький пятизарядный магазин, сильная отдача и слишком большой вес.

Калибр патрона у СКС был чуть меньше, чем у предшественницы - 7,62 × 39 мм, что делало его более стабильным за счет снижения отдачи. Магазин вмещал десять патронов. Помимо этого карабин оснастили складным штыком, способным поворачиваться на 180 градусов.

СКС ценили за простоту изготовления, прочность и удобное обслуживание. Но, несмотря на общие положительные характеристики, у карабина была очень короткая жизнь в качестве основного оружия Советской армии. Появление культового автомата АК-47 положило конец ее службе.

Однако СКС продолжали производить в СССР для стран соцлагеря. В огромных количествах выпускал карабины и Китай - как для солдат Народно-освободительной армии, так и для союзников в Северном Вьетнаме.

И сегодня у СКС есть поклонники на гражданском рынке, где он используется в качестве охотничьего ружья. Несмотря на более скромные характеристики патрона 7,62 × 39 мм, этого вполне достаточно для отстрела мелких и средних животных. Массовость и относительно низкая стоимость карабина делают ее доступной для большинства стрелков.