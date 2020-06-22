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22.06.2020,  
12:02
Текст:  Олег Корякин

NI высоко оценил легендарный СКС

Журнал The National Interest объяснил, почему советская винтовка СКС должна была стать легендой.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: А. Родионов/ РИА Новости
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Обозреватель издания The National Interest Калеб Ларсон, посвятил статью советскому самозарядному карабину Симонова (СКС). Оружейник создал ее на основе другого своего детища АВС-36 - одной из первых в мире автоматических винтовок с возможностью выбора режима огня: одиночными или очередями.

Выпуск карабина наладили в 1945 году. Он пришел на смену легендарной, но устаревшей винтовке Мосина, пишет NI. Ее главными недостатками были маленький пятизарядный магазин, сильная отдача и слишком большой вес.

Калибр патрона у СКС был чуть меньше, чем у предшественницы - 7,62 × 39 мм, что делало его более стабильным за счет снижения отдачи. Магазин вмещал десять патронов. Помимо этого карабин оснастили складным штыком, способным поворачиваться на 180 градусов.

СКС ценили за простоту изготовления, прочность и удобное обслуживание. Но, несмотря на общие положительные характеристики, у карабина была очень короткая жизнь в качестве основного оружия Советской армии. Появление культового автомата АК-47 положило конец ее службе.

Однако СКС продолжали производить в СССР для стран соцлагеря. В огромных количествах выпускал карабины и Китай - как для солдат Народно-освободительной армии, так и для союзников в Северном Вьетнаме.

И сегодня у СКС есть поклонники на гражданском рынке, где он используется в качестве охотничьего ружья. Несмотря на более скромные характеристики патрона 7,62 × 39 мм, этого вполне достаточно для отстрела мелких и средних животных. Массовость и относительно низкая стоимость карабина делают ее доступной для большинства стрелков.

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