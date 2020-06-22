Постановление правительства Новосибирской области от 22 июня 2020 года № 239-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п "О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области" следующее изменение:

в приложении "Перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности":

в сноске 2 слова "площадью до 400 кв. м площади торгового зала" исключить.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







