Указ губернатора Пермского края от 19 июня 2020 года № 87 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56, от 06 мая 2020 г. № 59, от 08 мая 2020 г. № 60, от 18 мая 2020 г. № 62, от 20 мая 2020 г. № 67, от 27 мая 2020 г. № 69, от 05 июня 2020 г. № 74, от 15 июня 2020 г. № 79, от 16 июня 2020 г. № 82) следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 1.2 слова "бронирование мест," исключить;

1.2. дополнить пунктом 2.39 следующего содержания:

"2.39. организации, осуществляющие дистанционно деятельность туроператоров по заключению, изменению или расторжению договоров о реализации туристских продуктов и расчетам с туристами и (или) иными заказчиками. Перечень таких организаций определяется Агентством по туризму и молодежной политике Пермского края с указанием вида осуществляемых работ (услуг) с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Заявки организаций, указанных в настоящем пункте, подаются в Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края по форме, определяемой Агентством по туризму и молодежной политике Пермского края.";

1.3. абзац седьмой пункта 10.1 после цифр "2.37" дополнить цифрами ", 2.39";

1.4. пункт 25 после цифр "2.37" дополнить цифрами ", 2.39";

1.5. пункт 25(4) после цифр "2.37" дополнить цифрами ", 2.39".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин







