Реанимация брони: танки из СССР, Китая и Англии восстанавливают в Ираке

В Ираке решили продолжить восстановление старой бронетанковой техники. Наряду с образцами, закупленными в Советском Союзе и в странах бывшего Варшавского договора, в строй возвращаются трофеи, захваченные у соседнего Ирана во время войны 1980-1988 гг.

Сообщается, что планируется "реанимировать" более двух десятков основных боевых танков типа Chieftain, которые были изготовлены в Великобритании еще во второй половине 70-х годов. В 90-е годы, после серьезных потерь, понесенных иракской армией в кувейтской авантюре, их приняли на вооружение.

Известно, что эти 55-тонные машины принимали участие в отражении американской агрессии 2003 года, однако нет данных о каких-либо особых успехах, достигнутых ими в боях.

Из-за того, что материальная часть находится в крайне плохом состоянии, работы идут очень медленно - сказывается отсутствие необходимого количества запасных частей.

Кроме самих танков, доведены до ходового состояния выполненные на шасси Chieftain бронированные ремонтно-эвакуационные машины FV4204 ARRV, которые уже используются для буксировки техники.

Судя по видеокадрам, иракцы планируют вернуть в строй и бывший иранский легкий разведывательный танк Scorpion.

Также в Ираке освоено восстановление советских Т-55 и Т-72, боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2, китайских танков Тип 69, которые уже поступают в подразделения.