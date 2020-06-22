Как проголосовать онлайн в Москве по поправкам в Конституцию

Онлайн-платформу для предстоящего голосования 18 и 19 июня протестировали 77 тысяч москвичей. Все прошло успешно и без сбоев. Систему взломать никому не удалось. Участникам предложили ответить на вопрос, что нужнее для москвичей - дополнительные парковочные места или новые зеленые насаждения. В итоге защитники экологии и природы победили автомобилистов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин: 56% участников тестирования проголосовали, что природные территории важнее парковок.
Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию стартует в Москве 25 июня. Принять участие в нем смогут москвичи с постоянной регистрацией в столице, заранее подавшие заявку. Их внесут в список участников онлайн-голосования. Это нужно, чтобы исключить возможность повторного волеизъявления на классическом участке.
Итак, как же голосовать? С 10.00 25 июня до 19.50 30 июня нужно авторизоваться на портале 2020og.ru с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru). Следом потребуется подтвердить личность, чтобы получить доступ к электронному бюллетеню. Для этого система отправит СМС c кодом на номер, указанный в личном кабинете. Его и нужно будет ввести. Сразу после этого можно голосовать.
Принцип такой же, как и на участке - нужно поставить галочку напротив графы "Да" или "Нет". Важно помнить: электронные бюллетени выдаются до 19.59 30 июня. Если вы получили его в последнюю минуту, есть время до 20.15, чтобы сделать свой выбор. После этого система перестанет принимать бюллетени.
Очевидный плюс онлайн-голосования - удобство. Приезжать на участок не нужно - отдать свой голос можно, не меняя планов и не тратя уйму времени. Например, сидя на скамейке в парке или отдыхая на даче. Главное - нужен смартфон, планшет или компьютер с доступом в интернет.
Для электронного голосования применяется одна из самых прозрачных и безопасных технологий - блокчейн. Ее можно сравнить с электронным дневником. Допустим, у него есть копии: первая - у педагога, вторая - у школьника, третья - у родителей. Когда кто-то делает запись, она отражается во всех копиях. Если же ученик пытается удалить страницу с плохой оценкой, учителя и родители не позволят ему это сделать. Точно так же устроен блокчейн: у каждого бюллетеня есть уникальный номер, они хранятся в порядке этой нумерации. Плюс они зашифрованы. У блокчейн-сети нет единого сервера: чтобы изменить информацию в части бюллетеней, нужно получить одобрение большинства участников сети. Поэтому цепочку практически невозможно взломать.
Электронный бюллетень существует только на экране пользователя до окончания голосования. Информация не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора. Результат прямиком уходит в блокчейн-систему. Это как в метро: турникет лишь проверяет, есть ли у пассажира право прохода, а куда он едет - никому не известно.
Электронные голоса подсчитают в блокчейн-сети - это позволит обеспечить безопасность данных. Если потребуется, их перепроверят традиционным способом и сравнят с результатами технологии блокчейна. Для этого электронные бюллетени будут распечатывать по мере поступления голосов.
Кстати
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Регистрация наблюдателей за голосованием в Москве продлена до 24 июня
По его словам, на предстоящем голосовании корпус наблюдателей в столице будет самым многочисленным: на прошлогодние выборы в Мосгордуму записались более 6 тысяч человек, а сейчас - свыше 20 тысяч. Учитывая, что запись продлена, будет еще больше. Ковалев призвал горожан регистрироваться на сайте korpusmos.ru. Из числа уже записавшихся большинство, а это 65%, женщины. "Половина волонтеров - представители политических партий, остальные - из некоммерческих организаций, - объяснил Вадим Ковалев. - Причем более четырех тысяч человек уже ранее работали с Общественным штабом на прошлых выборах".
Все наблюдатели будут обеспечены масками и перчатками, а также пройдут тест на COVID-19. Сдадут его и представители Общественного штаба, полицейские и техперсонал, которые будут задействованы в работе на участках для голосования. Все помещения, добавила замруководителя Общественного штаба Ольга Кириллова, будут ежедневно дезинфицироваться. При входе всем будут выдавать маски и перчатки, а также измерять температуру дистанционным термометром. Дадут горожанам и одноразовые ручки. Выезжать к тем, кто будет голосовать дома, будут в защитных костюмах. В квартиру заходить не будут, паспорт сверят на расстоянии, чтобы соблюсти социальную дистанцию.
Наблюдатели будут следить и за электронным голосованием, и за голосованием на участках. Все участки, за исключением тех, что в СИЗО и больницах, оборудуют видеокамерами, картинка оттуда будет стекаться в Общественный штаб. Все спорные моменты, зафиксированные камерами, будет изучать так называемая группа разбора. На случай экстренного выезда сформированы четыре мобильные бригады, которые будут готовы выехать на участок в срочном порядке. Представители групп будут реагировать не только на записи с видеокамер, но и на сообщения в социальных сетях и на звонки, поступающие на телефоны операторов call-центра. Все организовано в соответствии с "золотым стандартом" наблюдателей, сложившимся за годы работы штаба и обеспечивающим максимальную прозрачность и открытость процесса голосования, в том числе электронного.
По словам сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" Григория Мельконьянца, очного обучения волонтеров из-за пандемии не было. Но они освоили подробный онлайн-курс с видеороликами, теорией, примерами и даже небольшим тестом. В этот раз, отметил он, наблюдателям придется столкнуться с колоссальной нагрузкой, поскольку голосование вместо одного дня продлится семь дней. По его словам, волонтерам нужно будет равномерно распределить свои силы на всю неделю, составить график, кто и когда приходит. Ведь у многих есть работа, наблюдение за голосованием для них - общественная нагрузка.
Руководитель электронного штаба Владимир Чернецкий напомнил, что тестирование онлайн-платформы для предстоящего голосования прошло без сбоев и ошибок. Дистанционный способ выбрали более миллиона человек, но их данные еще должен проверить ЦИК. Если кому-то откажут в онлайн-голосовании, можно прийти на участок 1 июля. В этот день могут проголосовать классическим способом и те, кто не сможет этого сделать с 25 по 30 июня через интернет по каким-то другим причинам, в том числе техническим.
Ранее представители Общественного штаба в присутствии телекамер и журналистов разделили на пять частей ключ электронного голосования: части зашифрованного кода записаны на флешкарты и переданы хранителям. После окончания голосования 1 июля ключ соединят в один и таким образом расшифруют результаты дистанционного голосования.