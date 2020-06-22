Как проголосовать онлайн в Москве по поправкам в Конституцию

Заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации подали уже более миллиона москвичей. Отдать свои голоса дистанционно они смогут с 25 по 30 июня.

Онлайн-платформу для предстоящего голосования 18 и 19 июня протестировали 77 тысяч москвичей. Все прошло успешно и без сбоев. Систему взломать никому не удалось. Участникам предложили ответить на вопрос, что нужнее для москвичей - дополнительные парковочные места или новые зеленые насаждения. В итоге защитники экологии и природы победили автомобилистов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин: 56% участников тестирования проголосовали, что природные территории важнее парковок.

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию стартует в Москве 25 июня. Принять участие в нем смогут москвичи с постоянной регистрацией в столице, заранее подавшие заявку. Их внесут в список участников онлайн-голосования. Это нужно, чтобы исключить возможность повторного волеизъявления на классическом участке.

Итак, как же голосовать? С 10.00 25 июня до 19.50 30 июня нужно авторизоваться на портале 2020og.ru с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru). Следом потребуется подтвердить личность, чтобы получить доступ к электронному бюллетеню. Для этого система отправит СМС c кодом на номер, указанный в личном кабинете. Его и нужно будет ввести. Сразу после этого можно голосовать.

Принцип такой же, как и на участке - нужно поставить галочку напротив графы "Да" или "Нет". Важно помнить: электронные бюллетени выдаются до 19.59 30 июня. Если вы получили его в последнюю минуту, есть время до 20.15, чтобы сделать свой выбор. После этого система перестанет принимать бюллетени.

Очевидный плюс онлайн-голосования - удобство. Приезжать на участок не нужно - отдать свой голос можно, не меняя планов и не тратя уйму времени. Например, сидя на скамейке в парке или отдыхая на даче. Главное - нужен смартфон, планшет или компьютер с доступом в интернет.

Для электронного голосования применяется одна из самых прозрачных и безопасных технологий - блокчейн. Ее можно сравнить с электронным дневником. Допустим, у него есть копии: первая - у педагога, вторая - у школьника, третья - у родителей. Когда кто-то делает запись, она отражается во всех копиях. Если же ученик пытается удалить страницу с плохой оценкой, учителя и родители не позволят ему это сделать. Точно так же устроен блокчейн: у каждого бюллетеня есть уникальный номер, они хранятся в порядке этой нумерации. Плюс они зашифрованы. У блокчейн-сети нет единого сервера: чтобы изменить информацию в части бюллетеней, нужно получить одобрение большинства участников сети. Поэтому цепочку практически невозможно взломать.

Электронный бюллетень существует только на экране пользователя до окончания голосования. Информация не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора. Результат прямиком уходит в блокчейн-систему. Это как в метро: турникет лишь проверяет, есть ли у пассажира право прохода, а куда он едет - никому не известно.

Электронные голоса подсчитают в блокчейн-сети - это позволит обеспечить безопасность данных. Если потребуется, их перепроверят традиционным способом и сравнят с результатами технологии блокчейна. Для этого электронные бюллетени будут распечатывать по мере поступления голосов.

Кстати

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