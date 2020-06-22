Волейболист "Факела" устроил дорожный конфликт в Новой Москве

Волейболист "Факела" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, привлекающийся к играм сборной России, устроил дорожный конфликт с водителем каршеринга в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Спортсмену, управлявшему внедорожником, не понравилось, как впереди него едет водитель на автомобиле каршеринга. В итоге он начал совершать маневры, заставляя другого участника движения остановиться и выйти из транспортного средства. В определенный момент машина каршеринга остановилась, и тогда 23-летний Кимеров нанес несколько ударов по транспортному средству.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию о нападении. В "Факеле" также сообщили, что будут разбираться в действиях своего игрока.

Это не первый случай, когда Кимеров привлек внимание своим поведение. В 2017 году он устроил скандал в самолете авиакомпании "Победа" из-за того, что оплаченное им место оказалось неудобным. Высокому волейболисту было некуда девать ноги, и он выставил ноги в проход, что категорически запрещено. В результате ссоры с представителями экипажа ему было отказано в перелете.