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22.06.2020 12:23
Проект: В регионах

"Ростелеком" в Сибири обеспечит видеонаблюдение во время ЕГЭ

"Ростелеком" завершает установку в Сибири системы видеонаблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Видеокамерами будут оборудованы 9 420 помещений в пунктах проведения ЕГЭ и в региональных центрах обработки информации, что на 1,5% больше, чем годом ранее.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

В каждую аудиторию устанавливается по 2 камеры видеонаблюдения. Они монтируются таким образом, чтобы в обзор попадали участники экзаменов, номера рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати электронных материалов. В 2020 году "Ростелеком" для проекта закупил новые купольные IP-камеры с микрофоном.

В этом году монтаж и наладка видеонаблюдения проводились в соответствии с мерами безопасности, которые сотрудники компании предпринимали в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, подключать камеры во многих школах было проще из-за того, что дети перешли на дистанционное обучение и работать можно было в дневное время. Также из-за сдвига экзаменов изменились сроки установки видеонаблюдения.

"Выпускники в этом году находятся в непростой ситуации: из-за коронавируса экзамены несколько раз переносили и менялось привычное расписание. Так что поводов переживать и беспокоиться прибавилось и у школьников, и у педагогов. Но за прозрачность проведения ЕГЭ можно не волноваться: "Ростелеком" не первый год обеспечивает видеонаблюдением процесс сдачи итоговых тестов, гарантируя тем самым точность и достоверность результатов для выпускников Сибири", - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Больше всего камер в этом году будет задействовано в Красноярском крае - там оборудуют 1434 аудитории, а также в Новосибирской и Кемеровской областях, где видеонаблюдением обеспечат 1308 и 1161 помещение соответственно. В этом году значительно изменилось количество аудиторий, из которых невозможно организовать онлайн-трансляции экзамена: таких классов стало меньше на 27% по сравнению с 2019 годом. Офлайн остается в труднодоступных районах Красноярского края и Забайкалья, там видео будет записываться и позже передаваться в центр обработки данных.

Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ - один из инфраструктурных проектов "Ростелекома", который компания ведет с 2014 года. За время существования проекта компания усовершенствовала в том числе защиту от хакерских и вирусных атак. Прямую трансляцию из аудиторий можно будет смотреть на портале smotriege.ru.

Справка "РГ"

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки постановила, что 29 и 30 июня 2020 года пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, во время которых будут тестировать все экзаменационные процедуры. Этап очной сдачи ЕГЭ начнется с 3 июля.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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