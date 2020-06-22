Валерий Гергиев открыл фестиваль в Мариинском театре

Эти концерты (каждый продолжительностью час без антракта) стали историческим событием, обозначившим отсчет театральной жизни после локдауна. В зале 500 зрителей вместо 2000. Каждому из них выдавались бесплатные маски и перчатки, измерялась температура. На фестивале ключевым событием были не только звездные солисты и программы, но прежде всего послание дирижера, певцов и оркестра городу и миру: "Мы хотим выступать!" Маэстро Гергиев обращался с просьбой и к президенту России, и к главе Роспотребнадзора позволить возобновить выступления артистам Мариинского театра. Разрешение было получено, вопреки не самой благоприятной эпидемиологической обстановке в Петербурге.
Первый дневной концерт посвятили Дню медицинского работника. Зал почтил минутой молчания врачей, погибших в период пандемии. На второй концерт продавались билеты. Из-за усложненной процедуры входа публике пришлось выдержать 20-минутное ожидание в длиннющей очереди вдоль всего фасада театра по Крюкову каналу. Но никто не роптал. О содержании программ публика не знала до последнего момента, поскольку в любую минуту мог отмениться из-за вируса любой участник концерта. Оркестровых репетиций этих важных концертов было всего по одной.
Программа первого концерта была выдержана в светлых оптимистичных тонах. Анна Денисова беспечно кружилась в вальсе Джульетты, Елена Стихина "щегольнула" в гавоте Манон из оперы Массне, а Оксана Шилова - в чардаше Розалинды из оперетты "Летучая мышь", которую Гергиев уже пообещал поставить в новом сезоне. В программе второго концерта акценты сместились к гибельным оперным страстям. Одним из первых номеров была ария Джоконды Suicidio ("Самоубийство") из одноименной оперы Понкьелли в исполнении Ирины Чуриловой. Бас Михаил Петренко спел "Элегию" Массне, с ее ностальгией по "весне прежних дней". А меццо-сопрано Екатерина Семенчук выбрала свою коронную арию Иоанны "Да, час настал" из "Орлеанской девы" Чайковского, которую исполнила с надрывом и болью, словно в последний раз. Выдающаяся сопрано Татьяна Сержан выступила с предсмертной арией Манон из "Манон Леско" Пуччини, продемонстрировав искусство драматического пения.