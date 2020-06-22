Валерий Гергиев открыл фестиваль в Мариинском театре

Двумя публичными живыми концертами Симфонического оркестра и ведущих оперных солистов Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Новой сцене Мариинского театра открылся фестиваль "Звезды белых ночей".

Эти концерты (каждый продолжительностью час без антракта) стали историческим событием, обозначившим отсчет театральной жизни после локдауна. В зале 500 зрителей вместо 2000. Каждому из них выдавались бесплатные маски и перчатки, измерялась температура. На фестивале ключевым событием были не только звездные солисты и программы, но прежде всего послание дирижера, певцов и оркестра городу и миру: "Мы хотим выступать!" Маэстро Гергиев обращался с просьбой и к президенту России, и к главе Роспотребнадзора позволить возобновить выступления артистам Мариинского театра. Разрешение было получено, вопреки не самой благоприятной эпидемиологической обстановке в Петербурге.

Первый дневной концерт посвятили Дню медицинского работника. Зал почтил минутой молчания врачей, погибших в период пандемии. На второй концерт продавались билеты. Из-за усложненной процедуры входа публике пришлось выдержать 20-минутное ожидание в длиннющей очереди вдоль всего фасада театра по Крюкову каналу. Но никто не роптал. О содержании программ публика не знала до последнего момента, поскольку в любую минуту мог отмениться из-за вируса любой участник концерта. Оркестровых репетиций этих важных концертов было всего по одной.

Программа первого концерта была выдержана в светлых оптимистичных тонах. Анна Денисова беспечно кружилась в вальсе Джульетты, Елена Стихина "щегольнула" в гавоте Манон из оперы Массне, а Оксана Шилова - в чардаше Розалинды из оперетты "Летучая мышь", которую Гергиев уже пообещал поставить в новом сезоне. В программе второго концерта акценты сместились к гибельным оперным страстям. Одним из первых номеров была ария Джоконды Suicidio ("Самоубийство") из одноименной оперы Понкьелли в исполнении Ирины Чуриловой. Бас Михаил Петренко спел "Элегию" Массне, с ее ностальгией по "весне прежних дней". А меццо-сопрано Екатерина Семенчук выбрала свою коронную арию Иоанны "Да, час настал" из "Орлеанской девы" Чайковского, которую исполнила с надрывом и болью, словно в последний раз. Выдающаяся сопрано Татьяна Сержан выступила с предсмертной арией Манон из "Манон Леско" Пуччини, продемонстрировав искусство драматического пения.