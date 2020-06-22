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22.06.2020,  
12:35
Текст:  Михаил Русин

"Сармат" назвали королевой межконтинентальных ракет в Китае

В Китае оценили ракеты, которые принимает на вооружение Россия. Одна из них настолько впечатлила экспертов, что ее назвали "королевой межконтинентальных ракет".
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: iStock
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Как пишет Sohu (материал публикуется в переводе "ИноСМИ"), мощности ядерного арсенала России и США достаточно для того, чтобы уничтожить друг друга. Но во многом качество ядерного оружия зависит от средств его доставки, способных преодолеть защиту противника и нанести точный удар.

Поэтому вместо устаревших ракет времен СССР Россия принимает на вооружение такие ракеты, как "Тополь-М", "Ярс" и "Сармат". Именно "Сармат" Sohu считает "королевой среди межконтинентальных ракет".

Действительно, характеристики этого оружия впечатляют. Автор публикации обращает внимание на тот факт, что максимальная дальность полета "Сармата" составляет 18 тысяч километров. При этом на нем могут быть установлены гиперзвуковые управляемые боевые блоки "Авангард", способные преодолевать системы ПРО со скоростью 20 Махов. А ведь "Сармат" способен нести от 10 до 15 ядерных боеголовок. Также Sohu подчеркивает, что Россия модернизирует и ядерные силы морского базирования.

"Россия создаст ядерные силы, которые будут обладать достаточной мощью, чтобы сдерживать США как на суше, так и на море", - говорится в публикации.

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