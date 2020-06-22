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22.06.2020,  
13:10
Текст:  Алексей Моисеев

Удар и защита: применение "Корнета" и Т-90С сняли на видео в Алжире

Алжирская армия на фоне обострения обстановки в регионе провела крупные маневры своего 2-го военного округа. В учебных боевых действиях на северо-западе страны были задействованы различные части 8-й бронетанковой дивизии.
Фото: Минобороны РФ
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На полигоне отрабатывались оборонительные и наступательные действия, велась стрельба боевыми снарядами, осуществлялись реальные запуски ракет различных типов.

Так, по наземным целям были применены высокоточные противотанковые комплексы "Корнет-Э" российского производства.

Впервые в полевых условиях продемонстрирована работа самоходного варианта ПТРК на шасси бронеавтомобиля ВПК-233136 "Тигр-М".

Эта версия отличается высокой автоматизацией, современными прицелами, позволяющими на дальности до 10 000 метров уничтожать различную технику, полевые сооружения, а также низколетящие самолеты и вертолеты.

ПТУР данного типа также были задействованы с модернизированных бронетранспортеров БТР-80 и внедорожников Land Rover Defender.

Очень эффектно выглядела атака подразделения, вооруженного нижнетагильскими Т-90С. Танки, поднимая облака пыли, двигались на большой скорости, ведя интенсивный огонь из своих 125-мм орудий. При этом для защиты от средств поражения условного противника использовались комплексы оптико-электронного подавления "Штора" - выставлялись аэрозольные завесы, препятствующие эффективной работе неприятельских наводчиков.

Также в разгроме "вражеской" группировки участвовали самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2Э", "Игла-С" и ЗСУ-23-4 "Шилка".

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