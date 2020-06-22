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22.06.2020,  
09:52
Текст:  Светлана Цыганкова

В России построят трубу для моделирования мегатонных атомных взрывов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России появится труба для моделирования атомных взрывов мегатонного класса. Ее строит 12-й центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Министерства обороны России.

Фото: РИА Новости
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Генераторы трубы будут имитировать атомный взрыв для испытаний военной техники, сообщает ТАСС. Начальник ЦНИИ Владимир Чипко рассказал о трубе в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда". И раскрыл ее особенность: взрывные генераторы станут воспроизводить ударную волну, а специальные пиротехнические генераторы - свет. Мощность трубы будет мегатонного класса. Труба, которую используют сегодня, имитирует взрывы атомных бомб мощностью до нескольких килотонн.

Внутренний диаметр новой трубы для моделирования атомных взрывов мегатонного уровня составит 12 метров, длина - 450 метров. Это даст возможность испытывать танки на ударную волну и световое излучение внутри.

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