В России возобновили чартеры по туристическим направлениям

Рейс выполнила авиакомпания "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус", тем самым первой среди российских авиаперевозчиков открыв программу полетов по популярным туристическим направлениям внутри страны после снятия ограничений. Борт был загружен на 100%. Самолет приземлился точно по расписанию.
"Туристические рейсы" в разные части страны всячески продвигали в Ростуризме. "Наша главная задача на это лето - безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока", - отметила Догузова.
Чартеры удобны тем, что планируются под конкретных пассажиров по заданным направлениям. Туристы получают услугу по перевозке в рамках готового турпакета. Благодаря этому можно сэкономить время на самостоятельную организацию отдыха, да и деньги. Качество отдыха обеспечит туроператор. Авиакомпании в условиях все еще нестабильного спроса получают гарантированную загрузку борта.
Расширение чартерных программ в этом сезоне в Ростуризме связывают с постепенным планомерным снятием ограничений в регионах страны в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Курорты Сочи официально открылись для туристов с 21 июня. Отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион россиян, частично снят режим эпидемиологического контроля, также сняты ограничения по передвижению внутри региона. Специалисты уверены, что спрос на отдых внутри страны будет. В авиакомпании "Россия" сообщили, что в рамках совместной с туроператором обновленной программы полетов, переориентированной на внутренние перелеты, планируется выполнять рейсы в Сочи, Анапу, Симферополь и Калининград. Летать будут в Анапу из 14 городов - помимо Москвы и Санкт-Петербурга, из Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Омска, Перми, Самары, Сургута, Тюмени, Уфы и Челябинска. В Симферополь рейсы поставят из тех же городов, кроме Челябинска, а в Сочи - кроме Челябинска и Омска. Чартеры в Калининград будут летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Первый рейс планируется отправить уже в конце июня. Представители туроператора рассчитывают на отложенный спрос и доступные цены.
О снижении цен заявили в Ассоциации туроператоров России. Стартовые цены на турпакеты с вылетом из Москвы на 1-4 июля оказались на 30% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года, отметили в объединении. Сейчас самый дешевый турпакет по России с вылетом в июле из Москвы на семь ночей для двух взрослых с размещением в отеле 3 звезды на Черное море можно купить от 14 до 19 тысяч рублей. В прошлом году самые дешевые десятидневные туры в начале июля в Крым, Сочи и Анапу стоили 35 - 36 тысяч на двоих, отметили в АТОР.
Повлияли на цены как раз чартерные программы. В этом году такие рейсы будут ставить не только на Черное море. Туроператор "Анекс Тур" уже анонсировал чартерные рейсы в Хакасию, а TUI - в Бурятию. Представители туроператора "Пегас Туристик" также заявляли, что планируют запустить чартеры на Алтай на базе авиакомпании Nordwind Airlines.