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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Летим к югу

В России возобновили чартеры по туристическим направлениям
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, стартует летний сезон, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Доставлять россиян на отдых по внутренним направлениям снова будут чартерными авиарейсами, в этом году их станет больше. Первым рейсом в понедельник уже отправились 189 пассажиров из столичного аэропорта Шереметьево в Сочи.
Туроператоры обещают возить россиян чартерами на Черное море и по другим направлениям. Фото: РИА Новости Туроператоры обещают возить россиян чартерами на Черное море и по другим направлениям. Фото: РИА Новости
Туроператоры обещают возить россиян чартерами на Черное море и по другим направлениям. Фото: РИА Новости

Рейс выполнила авиакомпания "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус", тем самым первой среди российских авиаперевозчиков открыв программу полетов по популярным туристическим направлениям внутри страны после снятия ограничений. Борт был загружен на 100%. Самолет приземлился точно по расписанию.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Туристические рейсы" в разные части страны всячески продвигали в Ростуризме. "Наша главная задача на это лето - безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока", - отметила Догузова.

Чартеры удобны тем, что планируются под конкретных пассажиров по заданным направлениям. Туристы получают услугу по перевозке в рамках готового турпакета. Благодаря этому можно сэкономить время на самостоятельную организацию отдыха, да и деньги. Качество отдыха обеспечит туроператор. Авиакомпании в условиях все еще нестабильного спроса получают гарантированную загрузку борта.

Расширение чартерных программ в этом сезоне в Ростуризме связывают с постепенным планомерным снятием ограничений в регионах страны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Турпакет на двоих с недельным проживанием в российском трехзвездочном отеле на Черном море в этом году стоит от 14 тысяч рублей на начало июля

Курорты Сочи официально открылись для туристов с 21 июня. Отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион россиян, частично снят режим эпидемиологического контроля, также сняты ограничения по передвижению внутри региона. Специалисты уверены, что спрос на отдых внутри страны будет. В авиакомпании "Россия" сообщили, что в рамках совместной с туроператором обновленной программы полетов, переориентированной на внутренние перелеты, планируется выполнять рейсы в Сочи, Анапу, Симферополь и Калининград. Летать будут в Анапу из 14 городов - помимо Москвы и Санкт-Петербурга, из Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Омска, Перми, Самары, Сургута, Тюмени, Уфы и Челябинска. В Симферополь рейсы поставят из тех же городов, кроме Челябинска, а в Сочи - кроме Челябинска и Омска. Чартеры в Калининград будут летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Первый рейс планируется отправить уже в конце июня. Представители туроператора рассчитывают на отложенный спрос и доступные цены.

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС
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О снижении цен заявили в Ассоциации туроператоров России. Стартовые цены на турпакеты с вылетом из Москвы на 1-4 июля оказались на 30% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года, отметили в объединении. Сейчас самый дешевый турпакет по России с вылетом в июле из Москвы на семь ночей для двух взрослых с размещением в отеле 3 звезды на Черное море можно купить от 14 до 19 тысяч рублей. В прошлом году самые дешевые десятидневные туры в начале июля в Крым, Сочи и Анапу стоили 35 - 36 тысяч на двоих, отметили в АТОР.

Повлияли на цены как раз чартерные программы. В этом году такие рейсы будут ставить не только на Черное море. Туроператор "Анекс Тур" уже анонсировал чартерные рейсы в Хакасию, а TUI - в Бурятию. Представители туроператора "Пегас Туристик" также заявляли, что планируют запустить чартеры на Алтай на базе авиакомпании Nordwind Airlines.

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