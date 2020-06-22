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Вышел трейлер российского фильма ужасов "Кольская сверхглубокая"

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    22.06.2020, 17:12
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания "Вольга" опубликовала тизер отечественного мистического триллера о самой глубокой скважине мира, которая в советское время была призвана стать эпицентром важных научных открытий.

Фото: youtube.com/ Ульяна Лукина
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Фильм основан на реальных событиях: Кольская скважина, бурение которой было начато в 1970 году, представляла собой амбициозный проект советских учёных по исследованию земной коры, уже к 1982 году геологи преодолели отметку в 12 000 метров, однако в 1994 из-за недостатка финансирования и ряда крупных аварий скважина была законсервирована, что всё-таки не помешало ей войти в Книгу рекордов Гиннесса "как самое глубокое вторжение человека в земную кору".

В своё время сложный процесс бурильных работ обрастал множеством слухов, которые в том числе указывали на не поддающиеся объяснению звуковые явления. Многие газеты не преминули окрестить тогда скважину "дорогой в ад" якобы из-за человеческих стонов, записанных учеными на глубине более 12 000 метров.

В мистическом триллере команда смелых исследователей отправится на глубину скважины, чтобы раскрыть для себя тайны самого секретного объекта СССР и устранить связанные с этим угрозы.

Режиссер - Арсений Сюхин.

Сценарий: Виктор Бондарюк, Сергей Торчилин, Арсений Сюхин, Милена Радулович

В ролях: Милена Радулович, Никита Дювбанов, Кирилл Ковбас, Вадим Демчог, Сергей Иванюк, Николай Ковбас, Илья Ильиных, Виктор Низовой и др.

Дата выхода фильма запланирована на 17 сентября 2020 года.

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