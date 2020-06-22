XIII Большой фестиваль мультфильмов состоится с 3 по 12 июля онлайн

XIII Большой фестиваль мультфильмов, крупнейший ежегодный анимационный смотр в России, проходящий с 2007 года, в этом году состоится онлайн с 3 по 12 июля, сообщается на официальном сайте фестиваля.

В программу этого года по традиции войдут наиболее примечательные образцы отечественной и зарубежной мультипликации, анимационные фильмы полнометражного формата и произведения короткого метра, объединенные в тематические подборки. Кроме того, и в этот раз в программе найдется место встречам с ведущими художниками и режиссерами, а также мастер-классам по различным техниками анимации.

Центральными событиями фестиваля традиционно станут "Премьеры" - сборники российских мультфильмов, снятых за последний год, а также рубрика "Победители", в рамках которой можно будет ознакомиться с зарубежными фильмами-лауреатами международных фестивалей и кинопремий.

В программу этого года вошли две подборки любимых мультфильмов Федора Хитрука, нестрашные мультфильмы об ужасном (программа "Бедный Йорик"), биографии замечательных людей (программа "Мать и музыка"), любовные истории (программа "Высокое напряжение"), пародии на литературные произведения и кинофильмы (программа "Шпионские страсти"), мультфильмы по мотивам произведений А.П. Чехова (программа "Чеховские мультфильмы"), иронические детективы (программа "Мы с Шерлоком Холмсом"), а также многое другое.

Фестиваль пройдёт на сайте www.multfest.ru. Для доступа к контенту необходимо будет зарегистрироваться. Ту же процедуру необходимо пройти желающим принять участие в видеоконференциях, лекциях и мастер-классах. Количество участников будет ограничено только в отношении последнего вида мероприятий.