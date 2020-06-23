Указ главы Республики Адыгея от 22 июня 2020 года № 87 "О внесении изменения в пункт 16 Указа Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", руководствуясь Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19"; утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, и предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея от 19 июня 2020 года № 01-00-03/58-3940-2020 постановляю:

1. Внести в пункт 16 Указа Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5; Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (www.adygheya.ru), 8, 15, 19 июня 2020 года) изменение, дополнив новым подпунктом 4 следующего содержания:

"4) с 22 июня 2020 года обеспечить функционирование общеобразовательных организаций с пунктами проведения единого государственного экзамена, муниципальных дошкольных образовательных организаций с ограниченной наполняемостью дежурных ipynn численностью не более 12 человек, частных дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию, с ограниченной наполняемостью дежурных групп численностью не более 12 человек при соблюдении стандарта работы по выполнению мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в указанных организациях с учетом санитарно-эпидемиологических требований, в том числе использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







