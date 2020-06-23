Постановление правительства Москвы от 23 июня 2020 года № 842-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 6 апреля 2020 г. № 343-ПП"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы" Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 6 апреля 2020 г. № 343-ПП "О дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию" (в редакции постановления Правительства Москвы от 7 мая 2020 г. № 517-ПП):

1.1. Постановление дополнить пунктом 1.4 в следующей редакции:

"1.4. Работникам амбулаторных КТ-центров медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, организованных на основании решений Департамента здравоохранения города Москвы, сверх материального поощрения, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего постановления:

1.4.1. Врачам в размере 80 000 рублей в месяц.

1.4.2. Среднему медицинскому персоналу в размере 50 000 рублей в месяц.".

1.2. Постановление дополнить пунктом 2.1(1) в следующей редакции:

"2.1(1). Материальное поощрение в форме выплаты стимулирующего характера, предусмотренное пунктом 1.4 настоящего постановления, выплачивается работнику исходя из установленных размеров выплат, без учета фактически отработанного им времени в месяц по занимаемой должности, и при этом материальное поощрение работнику производится не более чем за одну занимаемую должность.".

2. Установить, что действие пунктов 1.4 и 2.1(1) постановления Правительства Москвы от 6 апреля 2020 г. № 343-ПП "О дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию" (в редакции настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие со дня начала осуществления проведения соответствующих исследований пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин







