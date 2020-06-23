Парад Победы: историческое наследие и новейшие образцы техники

В параде Победы на Красной площади будет участвовать новейшая техника, ряд образцов которой покажут впервые. Большое внимание будет уделено и исторической составляющей, по главной площади страны пронесут штандарты фронтов, прославленных соединений и воинских частей, пройдут парадные колонны военнослужащих в форме времен Великой Отечественной войны.

Военная техника во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В парадном строю по Красной площади промаршируют более 13 тысяч человек. Это более 40 парадных расчетов, которые сформированы из военнослужащих, слушателей и курсантов военных вузов, воспитанников суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также юнармейцев. Кроме того, в парадных расчетах будут участвовать военнослужащие других силовых ведомств. В иностранных парадных колоннах пройдут военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркмении. Историческую часть будут представлять 11 парадных расчетов в форме пехоты, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников времен войны, а также группа знаменосцев со штандартами фронтов, боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей.

Прохождение механизированной колонны возглавят легендарные танки Победы Т-34 и самоходки СУ-100. Всего в параде примут участие 38 единиц исторической техники.

За техникой времен Великой Отечественной войны пойдут современные боевые машины, 24 образца проедет по брусчатке Красной площади впервые.

Сначала по главной площади страны пройдет колонна бронеавтомобилей "Тигр-М" и "Тайфун-К", а также новейший "Тайфун-ВДВ".

Затем боевые машины пехоты, среди которых БМП-2М "Бережок", БМП-3, "Курганец-25" и Т-15 "Армата", боевые машины поддержки танков Терминатор. Впервые по Красной площади пройдут 57-мм зенитные артиллерийские комплексы 2С38 "Деривация ПВО".

В танковых колоннах пройдут 33 машины - Т-72БЗ, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата". Танки Т-80БВМ и Т-90М - участвуют в параде впервые.

Затем проследуют гусеничные боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ.

Артиллерийские комплексы будут представлены самоходками "Мста-С" и Коалиция-СВ.

Кроме того зрителям впервые покажут реактивные системы залпового огня "Торнадо- С" и береговые комплексы Бал и инженерные системы дистанционного минирования "Листва".

Средства ПВО будут представлены зенитными ракетными комплексами "Тор-М2" и Бук-М3, зенитными ракетными системами С-300В4, С-350, С-400, а так же зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", "Панцирь-СМ", "Панцирь- СА".

Также по Красной площади проедут тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, ТОС-2. Кроме того зрители увидят автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения "Ярс".

В воздушной части парада будут участвовать 75 самолетов и вертолетов различных типов. Первыми над Красной площадью пролетят вертолеты - Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8АМТШ. За ними проследуют Ми-35М, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник".

Затем в небе появятся самолеты А-50, Ил-76МД, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Ил-78, истребители МиГ-29 и Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также звено самолетов пятого поколения Су-57.

Затем пройдет строй из истребителей Су-35С, Су-30СМ и Су-34. Замыкать строй будет шесть штурмовиков Су-25 которые раскрасят небо над Красной площадью дымовой завесой в цветах российского триколора.