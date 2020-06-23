Российские десантники получат роботов-разведчиков "Сектант"

У российских десантников появится роботизированный разведчик - система мониторинга 1К144 "Сектант".

До конца 2020 года в гвардейские соединения ВДВ Улан-Удэ и Уссурийска поступит около 10 комплектов роботизированной малогабаритной системы мониторинга 1К144 "Сектант", Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Она представляет собой комплекс сейсмических, магнитометрических датчиков и устройств инфракрасного диапазона. Устанавливается он, как пояснили в ведомстве "под землей и, фактически находится под ногами противника".

Размер "Сектанта" около 20 сантиметров, вес в разной комплектации от 150 до 600 граммов. Но способен этот "малыш" на многое. Он определяет число движущихся бойцов, количество и тип техники. Он может "увидеть" из-под земли даже вертолет, летящий на небольшой высоте. Более того, робот даже считывает информацию о том, вооружен человек или нет.

Подземный разведчик умеет также подстраиваться под уровень помех и является малоуязвимым. Разрыв снаряда в пяти метрах не помешает в работе "Сектанта".

Сведения о противнике, включая координаты и направление движения, робот способен передавать на расстояние до 15 километров. Информация поступает на портативный пульт оператора или автоматизированное рабочее место. Время непрерывной работы комплекса составляет 30 дней.