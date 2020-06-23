Российский спецназ получит парашют для десантирования с 70 метров

Концерн "Технодинамика" испытывает революционную парашютную систему "Штурм" для спецназа, позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров.

- Ее замысел состоит в том, что купола со свободными концами находятся в летательном аппарате, а не в ранце десантника. Парашютисты в полной экипировке с оружием загружаются в вертолет и пристегиваются к системам внутри борта, - рассказал РИА Новости советник главы холдинга Сергей Хурсевич. Он отметил, что никто в мире ничего подобного не делал.

"Штурм" проходит заводские испытания и готовится к государственным. Пока систему тестируют специалисты "Технодиманики", хотя в ходе учений проводились и испытания с военного борта.

- Это единственная система, позволяющая ввести подразделение сразу в бой, не высаживаясь в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле, - добавил Хурсевич.

К тому же "Штурм" делает применение десанта более гибким. Если по тактике операции выбирается высадка посадочным способом, то спецназ избавляется от необходимости возиться с парашютами - бойцы просто не пристегиваются к системе.

Помимо парашюта для спецназа, "Технодинамика" разрабатывает несколько систем различного назначения: грузовые, тормозные и даже космическую - для корабля "Орел".