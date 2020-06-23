Постановление правительства Саратовской области от 23 июня 2020 года № 530-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Министерству сельского хозяйства области, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерству транспорта и дорожного хозяйства области, министерству промышленности и энергетики области довести до сельскохозяйственных предприятий, организаций, которые осуществляют мероприятия по перемещению и захоронению умерших, организаций в сфере строительства и дорожной деятельности, организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов соответственно предложения Главного санитарного врача по Саратовской области об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Саратовской области при проведении работ в указанных отраслях.".
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин
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