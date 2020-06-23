Умер Народный артист СССР Николай Фадеечев

Народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра, актер Николай Борисович Фадеечев умер на 88-м году жизни сегодня утром.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГАБТ. Артист скончался в 67-й больнице Москвы, причиной смерти стала сердечная недостаточность. О времени и месте прощания будет сообщено позднее.

Николай Фадеечев родился 27 января 1933 года в Москве. Окончил Московское хореографическом училище в 52-м и был принят в балетную труппу Большого театра. В составе которой танцевал в течение четверти века.

В 1956-м стал участником первых зарубежных гастролей Большого театра в Лондоне, где танцевал с Галиной Улановой "Жизель". А в 1971-м Николай Фадеечев и Майя Плисецкая стали первыми советскими солистами, приглашенными в Опера де Пари, где исполнили главные партии в "Лебедином озере".

Лауреат многочисленных призов и наград.

Экранный дебют - 1966 год, новогодняя музыкальная комедия "Похищение", собравшая весь цвет советских артистов - от Крамарова и Миронова до Магомаева и Хиля.

Далее - фильмы-спектакли "Балерина", "Самая высокая…" и, конечно, телеверсия "Лебединого озера".

После завершения артистической карьеры стал балетмейстером-репетитором. Среди учеников Фадеечева, например, - Николай Цискаридзе.

В 2008-м вышел посвященный артисту документальный фильм.