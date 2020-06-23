Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.06.2020,  
12:29
Текст:  Светлана Цыганкова

В Казахстан прибыли четыре российских вертолета Ми-35М

Фото: Пресс-служба Минобороны Казахстана Фото: Пресс-служба Минобороны Казахстана
Фото: Пресс-служба Минобороны Казахстана
Фото: SB1 Defiant / youtube.com
Американский перспективный вертолет разогнался до 380 километров в час

Четыре новых многофункциональных российских вертолета Ми-35М прибыли на авиабазу Военно-воздушных сил Казахстана на западе страны. Их приобрели в рамках продолжающегося переоснащения ВВС.

Летчики уже прошли теоретическую и практическую переподготовку для этих типов вертолетов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Ми-35М может эффективно использоваться в различных погодных условиях. Помимо боевых функций, машина будет перевозить людей и грузы, пациентов и раненых в сопровождении медицинского работника.

Российские вертолеты Ми-35М поставлены в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами, договора между Минобороны Казахстана и российской госорганизацией "Рособоронэкспорт".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
вертолеты
Фото: Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
32 года назад впервые поднялся в воздух палубный истребитель МиГ-29К 13:09
Рождение "Акулы": почему на смену Ми-24 выбрали вертолет другого типа 17.06.2020
Модернизированные вертолеты Ми-8 пополнят российскую базу в Киргизии 15.06.2020
оружейный рынок
Фото: youtube.com
Реанимация брони: танки из СССР, Китая и Англии восстанавливают в Ираке 22.06.2020
Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 18.06.2020
Forbes усомнился в перспективах производства Су-25 в Грузии 18.06.2020
Казахстан
Крушение МиГ-31 ВВС Казахстана попало на видео 17.04.2020
Модернизированный казахский танк Т-72А показали на видео 25.03.2020