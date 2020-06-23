Постановление правительства Вологодской области от 23 июня 2020 года № 732 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства области"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1 в абзаце седьмом пункта 4 после слов "объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей" дополнить словами "(за исключением посещения объектов физической культуры и спорта тренерами и членами спортивных сборных команд Российской Федерации и Вологодской области, профессиональных спортивных клубов)";

1.2 абзац восьмой пункта 6 признать утратившим силу;

1.3 пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Департаменту образования области (Е.О. Рябова), Департаменту культуры и туризма области (В .А. Осиповский), департаменту здравоохранения области (С.П. Бутаков) перевести подведомственные учреждения среднего профессионального образования на реализацию образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий, за исключением проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена с соблюдением санитарных норм.";

1.4 пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Управлению записи актов гражданского состояния области (С.Е. Костоусов) производить государственную регистрацию заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных.".

2. Внести в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой ко-ронавирусной инфекции COVID-19" изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19

Учитывая эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с целью предупреждения распространения заболеваний среди населения Вологодской области Правительство области постановляет:

1. Ввести с 27 марта 2020 года в действие ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (карантин), на территории области.

2. Утвердить состав оперативного штаба по организации выполнения ограничительных (карантинных), противоэпидемических, лечебно-профилактических и профилактических мероприятий (приложение 1).

3. Приостановить деятельность находящихся на территории области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации) в части осуществления ими видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного приказом Госстандарта от 31 января 2014 года Ф 14-ст, согласно перечню (приложение 3), за исключением:

организаций общественного питания, в которых организовано обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также обслуживание в сезонных (летних) некапитальных нестационарных сооружениях питания;

организаций розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости согласно перечню (приложение 2);

организаций, в которых организована продажа непродовольственных товаров, с площадью торговых залов до 800 кв. м и наличием отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;

специализированных организаций, в которых организована продажа строительных материалов, бытовых электротоваров, мебели, с площадью торговых залов свыше 800 кв. м и наличием отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;

организаций, в которых организована продажа и доставка непродовольственных товаров дистанционным способом;

спортивных организаций, осуществляющих тренировочные мероприятия в рамках реализации программ спортивной подготовки с членами спортивных сборных команд Российской Федерации и Вологодской области, профессиональных спортивных клубов, при условии организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов в объеме не более 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения;

организаций культуры, осуществляющих предоставление услуг в дистанционном виде;

гостиниц, функционирующих по типу обсерваторов;

иных организаций, осуществляющих работу дистанционно с сохранением режима самоизоляции работников.

Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, определить численность работников, переводимых на дистанционный режим работы (руководителям учреждений - по согласованию с учредителем).

При осуществлении деятельности хозяйствующие субъекты обязаны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы соответствующей сферы деятельности, в том числе обеспечить соблюдение всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы масочного режима, а также режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).

Обслуживание граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания, в общественном транспорте, в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, не допускается.

При осуществлении деятельности организации торговли обязаны соблюдать предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м).

4. Обязать не покидать места изоляции:

лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, обязанных выполнять требования по изоляции в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия;

лиц, прибывших (вернувшихся) на территорию области из других субъектов Российской Федерации для постоянного (временного) проживания или пребывания, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия (кроме лиц, пересекающих границу области в целях обеспечения бесперебойного функционирования организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления);

лиц с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при наличии симптоматики инфекционного заболевания, в том числе респираторного характера, или с клиникой внебольничной пневмонии;

лиц с лабораторно подтвержденным диагнозом заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся в режиме изоляции;

лиц, контактировавших с лицами с лабораторно подтвержденным диагнозом заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

5. Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, включая перемещение на личном транспорте в целях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

следования к месту проведения обязательной вакцинации, плановой госпитализации пациентов по направлению врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой прикреплен застрахованный в системе обязательного медицинского страхования;

следования к месту (от места) работы и (или) осуществления ими деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, включая перемещение на личном транспорте;

передвижения по территории области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки), включая перемещение на личном транспорте;

следования к месту самоизоляции, включая перемещение на личном транспорте;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, включая перемещение на личном транспорте;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

оформления услуг по погребению и участию в похоронах умерших;

участия в судебных заседаниях при условии, если рассмотрение дела не приостановлено в установленном порядке;

занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях, при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

прогулок на улице не более 2 человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

посещения кладбищ.

6. Обязать:

граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования.

7. Ограничения, установленные пунктом 5 настоящего постановления, не распространяются на оказание медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, деятельность по призыву граждан на военную службу, деятельность органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности, деятельность арбитражных управляющих, деятельность избирательных комиссий, а также деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8. Ограничения, установленные пунктом 5 настоящего постановления, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных органами местного самоуправления муниципальных образований области в установленных ими случаях и порядке.

9. Обязать проходить обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 лиц, прибывших (вернувшихся) на территорию области из других субъектов Российской Федерации, в случае поступления в день прибытия от медицинского работника медицинской организации области предложения о необходимости прохождения указанного обследования.

10. Обязать граждан соблюдать масочный режим, в том числе при проезде на транспорте, посещении организаций, деятельность которых не приостановлена, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных общественных мест.

11. Органам государственной власти, органам местного самоуправления области определить:

численность соответственно государственных, муниципальных служащих, переводимых на дистанционный режим работы;

перечень подведомственных учреждений, обеспечивающих их функционирование.

12. Департаменту здравоохранения области (С.П. Бутаков):

12.1. Обеспечить общее руководство профилактическими и противоэпидемическими мероприятиями, оказание практической помощи медицинским организациям области в период действия карантина.

12.2. Обеспечить своевременное и полное информирование населения области о проведении мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, и мерах индивидуальной профилактики.

12.3. Организовать работу амбулаторно-поликлинических медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным, лицам с респираторными синдромами и лицам в возрасте старше 65 лет.

12.4. Организовать обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 лиц, указанных в абзаце третьем пункта 4 настоящего постановления, на 10 день пребывания, при появлении признаков инфекционного заболевания - немедленно.

12.5. Организовать обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 лиц, указанных в пункте 9 настоящего постановления.

12.6. Организовать работу медицинских организаций стационарного типа в режиме инфекционного стационара.

13. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена (не ограничена) в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, в отношении работников, пересекших границу области в целях обеспечения бесперебойного функционирования организации, организовать обследование прибывших работников на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 либо незамедлительно обеспечить их самоизоляцию.

14. Работодателям, организующим работы вахтовым методом:

обеспечить отправку сотрудников, привлекаемых к работам вахтовым методом на территории области, а также сотрудников, привлекаемых к работам вахтовым методом на других территориях и планируемых к размещению на территории области, при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательных результатов исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию по результатам лабораторного обследования не более чем за 5 суток до прибытия на территорию области с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечить после доставки на территорию области сотрудников, привлекаемых к работам вахтовым методом, их размещение в местах временного пребывания - специально приспособленных помещениях, предназначенных для наблюдения за здоровьем работников, функционирующих по типу обсерваторов с предварительным согласованием указанных мест временного размещения с Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области;

обеспечить уведомление местной администрации соответствующего муниципального района о местах временного размещения сотрудников, привлекаемых к работам вахтовым методом на территории области, а также сотрудников, привлекаемых к работам вахтовым методом на других территориях и планируемых к размещению на территории области, не менее чем за 2 рабочих дня до дня их размещения;

обеспечить допуск сотрудников к работе вахтовым методом на территории области по истечении 14 дней после помещения их на необходимую изоляцию (обсервацию).

15. Органам местного самоуправления области в соответствии с их полномочиями, руководителям организаций независимо от формы собственности принять своевременные и исчерпывающие меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, оказывать содействие лечебно-профилактическим учреждениям и органам, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Местная администрация соответствующего муниципального района уведомляет Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории области о местах временного размещения работников, указанных в пункте 14 настоящего постановления, не менее чем за 2 рабочих дня до дня их размещения.

16. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в соответствии с графиком, согласованным с органами местного самоуправления городских округов, городских или сельских поселений.

17. Руководителям медицинских организаций области, организаций социального обслуживания, образовательных организаций:

17.1. Прекратить допуск посетителей в стационары и организации с круглосуточным пребыванием детей и взрослых (дома ребенка, детские дома и другие).

17.2. Обеспечить:

17.2.1. Соблюдение температурного режима, режима проветривания, проведение дезинфекции, соблюдение персоналом масочного режима.

17.2.2. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием ультрафиолетовых облучателей.

17.2.3. Своевременную изоляцию больных с симптомами при подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

17.2.4. Проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении (подозрении) больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

18. Руководителям медицинских организаций области:

18.1. Обеспечить оказание качественной помощи больным (при подозрении на заболевание) новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с целью предупреждения развития осложнений, своевременную госпитализацию больных с клиническими формами заболевания, а также всех больных из учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых в специальные стационары, а также преимущественное обслуживание населения на дому.

18.2. Предусмотреть перепрофилирование коечного фонда в бюджетных учреждениях здравоохранения области для госпитализации больных (при подозрении на заболевание) новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

18.3. Обеспечить принятие дополнительных мер по недопущению внутрибольничных случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19 .

18.4. Обеспечить проведение первичных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

18.5. Обеспечить оказание медицинской помощи гражданам без участия медицинских работников, с которыми заключены трудовые договоры по совместительству (внешнему) или гражданско-правовые договоры, за исключением медицинских работников, привлекаемых для оказания:

скорой медицинской помощи;

медицинской помощи в травматологических пунктах;

медицинской помощи в экстренной и неотложной форме в условиях стационара;

медицинской помощи при лечении и диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

18.6. Обеспечить соблюдение нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение противоэпидемических мероприятий в случаях выявления и транспортирования умерших лиц за пределами медицинских организаций.

19. Руководителям аптечных организаций независимо от организационно-правовой формы принять меры по обеспечению наличия запаса лекарственных препаратов для профилактики и лечения больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также средств индивидуальной защиты.

20. Руководителям организаций, оказывающих услуги населению, обеспечить соблюдение персоналом температурного режима, режима проветривания, масочного режима, проведение дезинфекции в помещениях.

21. Руководителям организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, независимо от организационно-правовой формы:

21.1. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий в салонах общественного транспорта.

21.2. Обеспечить наличие материалов наглядной агитации о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в салонах общественного транспорта.

22. Органам местного самоуправления области для детей лиц, относящихся к категории работников организаций, деятельность которых не приостановлена, организовать дежурные группы для присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях.

23. Органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов:

23.1. Определить перечень организаций с учетом пункта 3 настоящего постановления.

23.2. В зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации принимать дополнительные меры в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер.

23.3. Обеспечить проведение необходимых противоэпидемических мероприятий при организации погребения лиц, умерших в связи с заражением новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

24. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области (В.Н. Пестерев) и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области (С.В. Иванов) рекомендовать оказывать содействие лечебно-профилактическим учреждениям и органам, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий.

25. Органам исполнительной государственной власти области обеспечить реализацию настоящего постановления в подведомственных учреждениях.

26. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Л.В. Каманину.

Справку об исполнении постановления представить к 1 сентября 2020 года.

27. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.





Утвержден постановлением Правительства области от 27.03.2020 № 286 (приложение 1)

Состав оперативного штаба по организации выполнения ограничительных (карантинных), противоэпидемических, лечебно-профилактических и профилактических мероприятий (далее - Штаб)

Кувшинников Олег Александрович - Губернатор области, председатель Штаба;

Кольцов Антон Викторович - первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области, заместитель председателя Штаба;

Курганова Татьяна Юрьевна - заместитель главного врача по противоэпидемической работе бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", секретарь Штаба.

Члены Штаба:

Артамонова Валентина Николаевна - заместитель Губернатора области, начальник Департамента финансов области;

Балчугов Василий Васильевич - начальник Главного управления МЧС России по Вологодской области*;

Богданова Дарья Константиновна - начальник Управления информационной политики Правительства области;

Богомазов Евгений Артемович - заместитель Губернатора области, начальник Департамента внутренней политики Правительства области;

Бутаков Сергей Павлович - начальник департамента здравоохранения области;

Гребнев Денис Вячеславович - начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Вологодской области*;

Ершов Александр Васильевич - начальник Департамента социальной защиты населения области;

Иванов Сергей Викторович - начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области*;

Каманина Лариса Владимировна - заместитель Губернатора области;

Кузнецова Ирина Анатольевна - руководитель Управления Роспотребнадзора по Вологодской области*;

Луценко Андрей Николаевич - председатель Законодательного Собрания области*;

Моломин Виталий Валерьевич - начальник мобилизационного управления Правительства области;

Накрошаев Андрей Николаевич - начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области;

Пестерев Виктор Николаевич - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области*;

Рябова Елена Олеговна - начальник Департамента образования области;

Синягина Инна Михайловна - руководитель Администрации Губернатора области Правительства области;

Смирнов Павел Александрович - начальник Департамента государственного управления и кадровой политики области;

Сорокин Сергей Николаевич - начальник Государственно-правового департамента Правительства области;

Тушинов Виталий Валерьевич - заместитель Губернатора области;

Шрамко Эдуард Юрьевич - руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области*.

* - по согласованию.





Приложение 2 к постановлению Правительства области от 27.03.2020 № 286

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты

2. Средства дезинфицирующие

3. Антисептические средства

4. Салфетки влажные

5. Салфетки сухие

6. Мыло туалетное

7. Мыло хозяйственное

8. Паста зубная

9. Щетка зубная

10. Бумага туалетная

11. Гигиенические прокладки

12. Стиральный порошок

13. Подгузники детские

14. Спички

15. Свечи

16. Пеленка для новорожденного

17. Шампунь детский

18. Крем от опрелостей детский

19. Бутылочка для кормления

20. Соска-пустышка

21. Бензин автомобильный

22. Дизельное топливо

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

25. Товары для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения)

26. Ручной электроинструмент и аксессуары к нему.





Приложение 3 к постановлению Правительства области от 27.03.2020 № 286

Перечень видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)

Наименование ОКВЭД / Коды ОКВЭД (с включением группировок по детализации ВЭД)

Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность зоопарков 91.04.1

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Гостиничный бизнес

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Общественное питание

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

Розничная торговля непродовольственными товарами

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7

Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82.2".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А. Кувшинников







