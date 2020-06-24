Указ главы Республики Башкортостан от 18 июня 2020 года № УГ-221 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 23 (руководителям государственных органов Республики Башкортостан) позицию:

"- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии), конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан (на включение в кадровый резерв)."

заменить позицией следующего содержания:

"- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии).";

2) в пункте 26 (органам местного самоуправления Республики Башкортостан) позицию:

"- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии), конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной службы в Республике Башкортостан (на включение в кадровый резерв)."

заменить позицией следующего содержания:

"- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







