Указ главы Республики Башкортостан от 22 июня 2020 года № УГ-224 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 2 после слов "Отменить, а при невозможности - перенести проведение запланированных на территории Республики Башкортостан мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с количеством участников свыше 50 человек либо с участием представителей иностранных государств и субъектов Российской Федерации на более поздний срок, за исключением" дополнить словами "мероприятий, организуемых государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями,";

2) в подпункте 5 пункта 4 (обязать граждан воздержаться от):

позицию:

"посещения мест массового скопления людей, в том числе религиозных объектов;"

заменить позицией следующего содержания:

"посещения мест массового скопления людей, в том числе до 28 июня 2020 года включительно - религиозных объектов;";

позицию:

"поездок в целях туризма;"

заменить позицией следующего содержания:

"до 28 июня 2020 года включительно - поездок в целях туризма;";

3) пункт 6 (возобновить работу при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1) с 23 июня 2020 года - музеев и библиотек;";

4) дополнить пунктом 16.2 следующего содержания:

"16.2. С 29 июня 2020 года возобновляется посещение гражданами религиозных объектов при обеспечении религиозными организациями строгого соблюдения:

правил поведения, установленных настоящим Указом и рекомендациями Роспотребнадзора;

условий одновременного нахождения внутри религиозного объекта количества граждан (включая священнослужителей и работников) исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м. площади объекта, но не более 100 человек.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







