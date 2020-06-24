Главного конкурента автомата Калашникова показали на видео

Одним из двух конкурентов автомата Калашникова в финале конкурсных испытаний конца 1947 - начала 1948 годов, наряду с разработкой Дементьева, был автомат тульского оружейника Алексея Булкина ТКБ-415. Это оружие имело ряд конструктивных особенностей, с одной стороны дававших ему преимущество перед конкурентами, а с другой обернувшихся недостатками, стоившими победы в конкурсе: в результате на вооружение автомат принят не был.

Об этом рассказывается в свежем видео, опубликованном на официальном канале концерна Калашников. По словам начальника отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии Руслана Чумака, ключевой особенностью ТКБ-415 является то, что его автоматика работает по безударной схеме. В процессе эксплуатации подвижные части отходят назад, но удара в ствольную коробку не происходит вовсе, либо же он незначительный.

В результате оружие испытывает гораздо меньше потрясений при стрельбе очередями, чем у того же автомата Калашникова. В ходе испытаний ТКБ-415 показал существенно лучшую кучность, особенно при стрельбе из неустойчивых положений - с руки, с колена, стоя.

Второй важной особенностью стало то, что запирание канала ствола производится поворотом затвора на два боевых упора.

- Булкин разработал оригинальную конструкцию механизма поворота затвора, которая была достаточно простой, технологичной и обеспечивала функциональность автомата в значительном диапазоне режимов его эксплуатации, - говорит Руслан Чумак. - При испытаниях в нормальных условиях механизм показал себя хорошо.

Однако при стрельбе в более сложной обстановке - при сильном запылении, при замораживании, с густой смазкой, автомат давал большое количество отказов. В результате это обстоятельство сыграло решающее значение, и на вооружение был принят более надежный автомат Калашникова.