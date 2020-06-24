Постановление правительства Хабаровского края от 23 июня 2020 года № 271-пр "О внесении изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2020 г. № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" Правительство края постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", заменив в пункте 2 слова "Сохранить до особого распоряжения" словами "Продлить до 01 июля 2020 г. включительно".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал







