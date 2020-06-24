Постановление правительства Кировской области от 23 июня 2020 года № 309-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Приостановить до 30.06.2020 включительно деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров.

Ограничение, установленное абзацем первым подпункта 1.1 настоящего постановления, не распространяется на:

предоставление парикмахерских услуг (мытье волос, подравнивание и стрижка, укладка, окрашивание, мелирование, завивка, выпрямление волос и подобные работы, выполняемые для мужчин, женщин и детей), услуг педикюра, маникюра в салонах красоты, парикмахерских, косметических салонах, спа-салонах при условии осуществления приема посетителей только по предварительной записи и соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.9, 1.13 настоящего постановления;

предоставление услуг по физической подготовке и физическому развитию в форме проведения групповых и (или) совместных занятий на открытом воздухе, а также индивидуальных тренировок в фитнес-центрах при одновременном соблюдении следующих условий:

при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 22.05.2020 № МР 3.1/2.1.0183-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.9, 1.13 настоящего постановления;

при непредоставлении посетителям дополнительных услуг, за исключением услуг раздевалок и душевых".

1.1.2. В подпункте 1.2:

1.1.2.1. В подпункте 1.2.2 слово ", бассейнов" исключить.

1.1.2.2. Подпункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:

"1.2.4. Деятельность предприятий (объектов) общественного питания по оказанию услуг общественного питания, включая услуги по организации досуга и (или) развлечений, расположенных в торговых, торгово-развлекательных комплексах (центрах), моллах, на рынках, в кинотеатрах (кинозалах), на спортивных объектах, в детских игровых комнатах, развлекательных центрах для взрослых и детей, иных развлекательных и досуговых заведениях, предоставляющих услуги по организации и проведению активного отдыха и развлечений, культурно-массовых и зрелищных мероприятий, а также расположенных на территориях города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района, Яранского района иных объектов общественного питания. Данное ограничение не распространяется на:

предприятия (объекты) общественного питания в части оказания услуг по изготовлению продукции общественного питания, реализации указанной продукции и покупных товаров навынос и (или) с условием доставки заказов покупателям;

расположенные на территориях Уржумского района, Яранского района уличные сезонные (летние) кафе, а также уличные веранды и террасы иных стационарных объектов общественного питания;

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия (объекты) общественного питания, обеспечивающие питание работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, и расположенные на территориях указанных организаций (индивидуальных предпринимателей)".

1.1.3. Абзац второй подпункта 1.3 дополнить словами ", в соответствующих сферах, в том числе методические рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 22.05.2020 № МР 3.1/2.1.0183-20".

1.1.4. Дополнить подпунктом 1.3-1 следующего содержания:

"1.3-1. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктом 1.2.4 настоящего постановления, оказывающие услуги общественного питания, связанные с очным присутствием граждан (потребителей), обязаны:

выполнять рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 30.05.2020 № МР 3.1/2.3.6.0190-20;

не допускать обслуживания посетителей в формах обслуживания "банкет", "фуршет", "шведский стол".

1.1.5. В подпункте 1.5:

1.1.5.1. Абзац шестой подпункта 1.5.1 изложить в следующей редакции:

"обучающихся, проходящих обучение по образовательным программам профессионального обучения, дополнительного образования и по дополнительным профессиональным образовательным программам по индивидуальным планам, при условии соблюдения санитарного режима".

1.1.5.2. Подпункт 1.5.2 изложить в следующей редакции:

"1.5.2. Лицами, занимающимися в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (далее - спортивная организация), спортивных организаций с обеспечением реализации программ спортивной подготовки с применением форм электронного обучения и дистанционных технологий. Данное ограничение не распространяется на проведение индивидуальных тренировок членов спортивных сборных команд Российской Федерации, членов сборных команд Кировской области, профессиональных команд, лиц, занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства, совершенствования спортивного мастерства и спортивной специализации (далее - спортсмены) с тренером при одновременном соблюдении следующих условий:

при обязательном проведении бесконтактного контроля температуры тела спортсменов при входе на территорию, в здание (помещение) спортивной организации и недопуске лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

при обеспечении соблюдения дистанции между занимающимися в помещении для тренировок не менее 5 метров;

при обеспечении непревышения предельного количества занимающихся, которые могут одновременно находиться в помещении для тренировок (исходя из расчета 1 занимающийся на 25 кв. метров);

при непредоставлении спортсменам дополнительных услуг, за исключением услуг раздевалок и душевых;

при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.9, 1.13 настоящего постановления, а также при использовании работниками организаций, осуществляющих спортивную подготовку, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов)".

1.2. Дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:

"5-2. Рекомендовать руководителям загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления осуществлять проведение смены отдыха и оздоровления детей с 03.07.2020 при обеспечении выполнения рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4.0185-20".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 25.06.2020.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







