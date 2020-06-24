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24.06.2020,  
09:03
Текст:  Илья Максимов

Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется на Красной площади ровно в 10:00.

Фото: ASTIN TV / youtube.com
"Панцирь-СМ" с новейшими мини-ракетами замечен на репетиции парада

В этом году по кремлевской брусчатке пройдут более тринадцати тысяч солдат, офицеров, курсантов военных училищ и воспитанников кадетских корпусов. Многие из них примут участие в параде впервые. Кроме того, торжественным маршем по Красной площади пройдут парадные расчеты 13 иностранных государств.

По главной площади страны проедут 216 единиц военной техники. В их числе много новинок: БМП Т-15 и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями, модернизированный с учетом сирийского опыта "Панцирь-СМ", огнеметные системы ТОС-2 на колесном шасси, бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ", зенитный комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования и другие машины. В небе над столицей пролетят 75 самолетов и вертолетов, в том числе новейшие истребители пятого поколения Су-57.

Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"РГ" проведет онлайн-трансляцию парада.

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