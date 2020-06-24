Указ губернатора Орловской области от 23 июня 2020 года № 279 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив подпункт "а" пункта 1 раздела I абзацем следующего содержания:

"мероприятия по организации и проведению на свежем воздухе конгрессов, семинаров, выставок и других мероприятий, осуществляемых в установленной сфере деятельности органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







