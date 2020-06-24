Указ губернатора Орловской области от 23 июня 2020 года № 279 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

Турецкая партия предложила план по признанию Крыма российским 21:44
Посол России рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии 21:40
В Республике Сербской чтят подвиг воина-освободителя 21:37
СМИ: Развод Харламова и Асмус - розыгрыш 21:23
На Мамаевом кургане в Волгограде начался концерт Победы 21:05
Фото: Кубу накрыло огромное облако пыли из Сахары 21:04
Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию 20:45
В Махачкале загорелся рынок 20:02
Infiniti меняет стратегию: марка уйдет из Европы, но останется в России 19:28
В Калмыкии появился "Населенный пункт воинской доблести" 19:24
Роджер Уотерс: Важно помнить, что именно русские разгромили нацистов 19:21
СМИ: Причиной крушения лайнера в Пакистане стали разговоры пилотов о COVID 19:19
Дезинфекция и дистанция: В Крыму озвучили правила отдыха на пляжах 19:15
Для получения патента на работу иностранцам придется сдать тест на COVID 19:08
В Сочи спортсмены подняли Знамя Победы на вершину горы Ачишхо 19:03
Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель 18:41
В Москве могут ограничить вход на некоторые станции метро после салюта 18:38
Лукашенко на Красной площади признался, что приехал "в столицу Родины" 18:26
В Махачкале во время драки застрелили 27-летнего мужчину 18:25
В Беларуси по амнистии уже освободили более 540 осужденных 18:07
Уникальные кадры: видеокамера "залетела" в ствол танка Т-72Б3 18:02
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году 17:50
Видео: перегруженный самосвал обрушил мост в горах 17:46
Балтфлот наградит девушку, потерявшую туфлю на Параде Победы 17:32
В Московском патриархате поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 июня 2020 г.

Указ губернатора Орловской области от 23 июня 2020 года № 279 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив подпункт "а" пункта 1 раздела I абзацем следующего содержания:

"мероприятия по организации и проведению на свежем воздухе конгрессов, семинаров, выставок и других мероприятий, осуществляемых в установленной сфере деятельности органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией