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24.06.2020,  
15:53
Текст:  Антон Валагин

Парад на Красной площади сфотографировали из космоса

Российский спутник "Ресурс-П" сфотографировал военный парад в Москве в честь 75-й годовщины Победы. Сделанный с высоты 475 километров снимок опубликовал Роскосмос.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади

"Ресурс-П" - серия гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. С 2013 года запущены три спутника. Полученные с них данные используются при составлении и редактировании карт, для контроля за состоянием окружающей среды, разведки месторождений полезных ископаемых. На борту размещены оптико-электронный комплекс, гиперспектральная и широкозахватная мультиспектральная съемочная аппаратура.

В параде Победы на Красной площади участвовало более 13 тысяч человек, свыше 200 единиц боевой техники. В небе над Москвой прошли 75 самолетов и вертолетов - по числу лет, прошедших со дня победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

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