В братской могиле села Парусное с воинскими почестями захоронили останки младшего лейтенанта Вениамина Слабковского, погибшего в воронежском небе летом 1942 года и 78 лет считавшегося пропавшим без вести. Шансы найти его были минимальны: экипаж сбитого немцами легкого бомбардировщика "Бостон" похоронили вскоре после гибели самолета. А Слабковский остался в самолете, ушедшем на пять метров в землю. Вдобавок в донесении о потерях переврали фамилию Вениамина. Но нашли - не только летчика, но и его родственников. На похороны из Калужской области приехала внучатая племянница Вениамина, а жительница Парусного рассказала, как погиб самолет.

Пряжка от ремня

Когда летом 2019 года экспедиция поискового отряда "Дон" отправилась в Парусное на поиски бомбардировщика, никто не ожидал, что удастся не только поднять самолет, но и вернуть из небытия человека. Старожилы рассказали, что летом 1942 года на поле за селом упал сбитый немцами двухмоторный самолет. Приборы подтвердили присутствие в указанном месте большой массы металла. Начали копать. В отличие от танков, которые достают из рек и болот относительно целыми, самолеты при ударе о землю рассыпаются на части - так случилось и с "Бостоном". Обгоревшие фрагменты бомбардировщика находили на площади размером с футбольное поле. Глубже всего - на пять метров - зарылась средняя часть фюзеляжа, ее доставали экскаватором. Внутри нашли человеческие кости и оплавленную пряжку офицерского ремня.

По обнаруженному на одном из обломков номеру двигателя определили самолет - это был бомбардировщик "Бостон", полученный по ленд-лизу и летавший в составе 453-го бомбардировочного авиаполка 2-й воздушной армии. В архиве минобороны нашлось донесение о гибели бомбардировщика 28 июля 1942 года и список его экипажа: летчик старший лейтенант Андрей Гутян, стрелки - сержанты Иван Бондаренко и Федот Атарщиков, штурман Хлопков. Гутяна, Бондаренко и Атарщикова в 1943-м похоронили в братской могиле села Парусное. В 2014-м по инициативе местного краеведа к мемориалу в центре села прикрутили даже особую памятную доску, посвященную экипажу Гутяна (правда, вместо "Бостона" изобразили на ней двухместный штурмовик Ил-2). Но имени штурмана на ней не было.

- Однако без штурмана бомбардировщик не мог подняться в воздух. И пряжка указывала, что нашли мы именно его останки - в экипаже "Бостона" офицерами были только пилот и штурман, стрелками летали сержанты. Подняли архивы части и выяснили, что летчика по фамилии Хлопков в 453-м авиаполку не числилось, - рассказала руководитель аналитического отдела "Дона" Евгения Попова.

В донесении о гибели бомбардировщика имелась пометка: передано по телефону. Поисковики предположили, что фамилию штурмана исказили из-за несовершенства связи. При сверке документов нашли 21-летнего штурмана Вениамина Слабковского, летавшего в экипаже Гутяна. В списке личного состава полка против его фамилии карандашом приписано: "Не вернулся с боевого задания 28.7.42".

Дымящаяся воронка

Жительница Парусного Нина Сотникова видела, как упал бомбардировщик:

- Над нами постоянно шли воздушные бои. Я девчонкой смотрела со двора, как сражаются с фашистами наши самолеты. Если подбивали, они падали на луг за селом. Мы, дети, переживали сильно, кричали: "Наш летит! Наш!" Когда этот самолет, "Бостон", появился в небе, он был уже подбит - из него шел дым. Летчик увел самолет от села на луг. Там есть курганчик - вот в его подножие "Бостон" и врезался, весь в землю ушел. Мы побежали на луг - хотели найти что-нибудь. Но там осталась только большая дымящаяся воронка.

Родственники Вениамина Слабковского бережно хранили его фотографии. Теперь есть и место, где летчика можно помянуть. Фото: из архива Натальи Скоромниковой

Из документов Минобороны: 28 июля в течение дня 453 БАП бомбардировочными ударами под прикрытием истребителей уничтожал скопление танков и автомобилей в районе Ендовище - Старые Семилуки. Групповым огнем экипажей "Бостон-3" сбито два Ме-109, которые горящими упали в районе Ендовище. В результате атак истребителей и зенитного огня четыре экипажа не вернулись с боевого задания. По данным истребительных экипажей, три самолета "Бостон" сбиты истребителями противника.

Боевая семья

Выяснив фамилию штурмана, воронежцы через портал "Бессмертный полк" разыскали под Калугой его внучатую племянницу Наталью Скоромникову и пригласили на похороны. "Моя бабушка всю жизнь разыскивала брата. Я плачу - не могу остановиться!" - написала в ответ Наталья.

Все семья Слабковского оказалась боевой. Его брат Николай воевал танкистом, был дважды ранен, контужен, горел, награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью "За оборону Кавказа". Сестры Вера и Надежда, как только началась война, записались на курсы медсестер. По окончании попросились на фронт, но их не взяли из-за юного возраста. Тогда девушки написали письмо Ворошилову. Веру направили работать в прифронтовой госпиталь, Надежда стала зенитчицей. Наталья Скоромникова - ее внучка.

Внучатая племянница Слабковского Наталья с внуком. Фото: из архива Натальи Скоромниковой

- В нашей семье с огромным уважением относятся к памяти о дедушке Вене, мы бережно храним его фотографии, - рассказала Наталья. Она вышла замуж за военного, авиационного инженера, а сейчас и сама стала бабушкой. Каждый год 9 Мая они с внуком выходят на улицу в составе "Бессмертного полка" с портретами Надежды и Вениамина.

Документ

"До свиданья. Целую. Веня"

Из письма Вениамина Слабковского отцу:

"Здравствуйте, дорогой папочка, сестра Зина и все остальные. Вы особенно не скучайте по мне и Коле, мы выполняем священный сыновний долг перед своей Родиной. Нужно отбить охоту воевать у зарвавшихся фашистов, нужно побить гадов, которые хотят поработить народ. Но это им не удастся. Мы, летчики и танкисты, грудью встанем на защиту нашей Родины. А ты, папа, должен гордиться, что у тебя сыновья находятся на фронте и отстаивают то, что завоевали наши отцы и деды. Наш народ жил свободно и своей свободы не отдаст. На нашу страну посягали многие. Мы их крепко били и этого шакала Гитлера разобьем в пух и прах. Мы ежедневно вылетаем бомбить врага, преподносим ему хорошие гостинцы в виде ворошиловских бомб. До свиданья. Целую. Веня".