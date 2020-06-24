Сошли с постаментов: в Ростове на параде Победы показали ретро-технику

В Ростове-на-Дону прошел парад Победы. В нем приняли участие 2950 военнослужащих, 45 самолетов и вертолетов, а также 92 единицы боевой техники. Среди современных комплексов ПВО, танков и бронетранспортеров достойно смотрелись образцы техники Великой Отечественной войны.

Машина одного дня

По традиции парад принимал командующий Южным военным округом, Герой России, генерал армии Александр Дворников. На кабриолете ЗиЛ-41044 военачальник объехал парадные расчеты.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

Отметим, что всего в 1981 году было выпущено три машины, которые до 2009 года использовались в Москве.

К 75-летию Победы кабриолеты были изготовлены военными техниками для парадов в Волгограде, Новочеркасске и Ставрополе. Платформой стали автомобили ГАЗ-31102 и ГАЗ-31105 "Волга", которые были переоборудованы в соответствии с требованиями парадного протокола переоборудованы: у них усилили кузов, срезали крышу, перекрасили, а также установили современные средства связи.

Причем если в Ростове-на-Дону используются машины серого цвета, то в других городах - черного. В дальнейшем автомобили будут применяться исключительно на парадах Победы.

Боевые байкеры Сталина

По Театральной площади в парадном строю проехали советский разведывательно-диверсионные мотоциклы МВ-650. Название расшифровывается от аббревиатуры М - мотоцикл, В - военный, а 650 - это рабочий объем двигателя.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

- Конечно - это не М-72, но тоже не один десяток лет несли военную службу. Мотоциклы прибыли из Севастополя и мы их восстановили. Установили также дополнительные крепления для ручных пулеметов ДП, - рассказал Александр Архипов.

В годы Великой Отечественной в коляске мотоцикла могло крепиться также противотанковое ружье, миномет или огнемет. М-72 хвалили как выносливые и простые машины - они "оправдали себя во всех видах боя". До среднего ремонта большинство М-72 проезжали по 4 тысячи километров, а некоторые - до 6,5 тысячи.

Советские мотоциклетные полки не только вели разведку, но и совершали диверсионные рейды. К примеру, 8-й отдельный мотоциклетный полк в битве за Сталинград в ноябре 1942 года проник в глубокий тыл к немцам и уничтожил свыше 700 и взяв в плен более тысячи солдат противника. Советские байкеры захватили концлагерь и освободили свыше 800 военнопленных. При этом полк потерял лишь 26 человек и три мотоцикла. За отчаянный рейд командир полка подполковник Петр Белик стал Героем Советского Союза.

Сошедший с постамента Т-34

Из Волгограда в Ростов-на-Дону прибыл танк Т-34-85. Как рассказал механик-водитель Владимир Жилябин, до прохождения в парадном строю бронетехника использовалась в качестве памятника.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

- Машину привели в порядок, перебрали двигатель, поставили средства связи и хоть сейчас снова в бой, - рассказал Владимир Жилябин.

Управлять раритетным танком конечно сложнее чем современными Т-72 и Т-80, но сам танк значительно проще в обслуживании.

Машина, как отметил мехвод, имеет удобную командирскую башенку, а сама танковая башня несет следы производства в военные годы: сварные швы грубы и не зашлифованы.

Реактивный миномет "Катюша" из 1943 года

Ракетная установка БМ-13 "Катюша" также прибыла на парад с постамента - из военной части в Ростове-на-Дону.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

- С восстановлением автомобиля пришлось повозиться: перебрали мост и двигатель, он кстати "родной" - 1943 года выпуска. Мы старались сделать все, чтобы было идентичным. Кабину например собрали из фанеры, как это делалось в годы войны, - рассказал водитель "Катюши" Петр Овечко.

Главное достоинство "Катюши" - одна установка способна за восемь секунд обрушить на врага шестнадцать 132-мм реактивных снарядов, а это почти 80 килограммов тротила. Для того, чтобы выпустить такое же количество взрывчатки силами "классической" артиллерии потребовалось бы десять 122-мм гаубиц.

Рабочее орудие войны - пушка ЗиС-3

Своим появлением пушка ЗиС-3 она обязана личной инициативе конструктора Василия Грабина.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

Катастрофа 1941 года привела к большим потерям в артиллерии Красной Армии. Конструктор совместил ствол 76-мм дивизионного орудия Ф-22 и лафет 57-мм противотанковой пушки. Главным же "новшеством" стал перенос рукояток наведения на одну сторону, что позволило наводчику эффективно управлять орудием при стрельбе по движущимся целям.

Новая пушка ЗиС-3 была запущена в серийное производство без уведомления Главного артиллерийского управления. В результате, военная приемка на заводе отказалась принимать "некондиционные" пушки, но этот вопрос был позитивно решен под личную ответственность Грабина и директора завода № 92 Еляна.

В боях ЗиС-3 показала свое преимущество над тяжелой и неудобной для наводчика Ф-22 и Сталин поручил провести официальные испытания орудия. 12 февраля 1942 года ЗиС-3 была принята на вооружение с официальным названием "76-мм дивизионная пушка". В годы Великой Отечественной войны было выпущено более 103 тысяч пушек ЗиС-3, из них 75 орудий вечером 24 июня будут салютовать в городах Южного военного округа.

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