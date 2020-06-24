Новости

Сценарист фильмов с Чаком Норрисом Стив Бинг покончил с собой 14:35
Источник: Харламов оставил Асмус элитную загородную недвижимость 14:30
Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что перенесла клиническую смерть 14:21
Видео: В Элисте в честь Победы прошел концерт на крыше администрации 14:01
Покупатели из 25 стран записались на распродажу из парижского отеля Ритц 13:55
ООН проверит сообщения о жаре +38°С на полюсе холода в Якутии 13:55
Не сократившие добычу нефти страны ОПЕК+ пообещали исправиться 13:47
Президент Беларуси присутствовал на параде Победы в Москве 13:37
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы 13:25
Видео: в параде в Москве участвовало более 200 единиц боевой техники 13:25
Ефимов: Деловая активность в Москве превысила докризисные показатели 13:25
Видео: По Элисте в честь Победы проехали всадники 13:25
В Железноводске прошел первый в России марш врачей 13:22
В Новороссийске Парад Победы открыл противолодочный корабль "Касимов" 13:17
Путин переговорил "на ногах" с лидерами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана 13:09
Lifan остаeтся в России: в компании рассказали о своих планах 13:05
В Красноярске машина насмерть сбила ребенка на самокате 13:02
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море 13:00
В Параде Победы в Новосибирске впервые прошли современные танки 12:45
В Калининграде маршем прошли женщины-военнослужащие Балтфлота 12:44
Новый Volkswagen Arteon: универсал, гибрид и "заряженная" версия 12:37
Ученые спрогнозировали пожары на территории Тунгусского заповедника 12:37
Вандалы осквернили памятник идеолога Ирландской республиканской армии 12:31
В Параде на Красной площади приняли участие расчеты пяти государств ОДКБ 12:23
В Саратове прошло торжественное шествие войск в честь 75-летия Победы 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 14:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прыжок через историю

Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 137(8191)
Подростки на скейтбордах, самокатах и велосипедах ежедневно отрабатывают прыжки и кульбиты у Вечного огня Широкореченского мемориала. Освоились до того, что намазали парафином пандус для инвалидных колясок.

В этот раз технику катания отрабатывали двое: высокий парень лет пятнадцати и второй, помладше и пониже ростом. На замечания ответили, что во всем виновата пандемия - экстремалов гоняют из центра города. А еще "отсталость" мегаполиса.

- В Европе много площадок для тренировок на скейтах. А в Екатеринбурге практически нет. Я ничего не имею против мемориала, но надо же нам где-то тренироваться, - щурясь на солнце, объясняет старший.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Скейты и роликовые коньки внесут в Правила дорожного движения

Подходит мама с дочкой-дошкольницей.

- Мы живем неподалеку, - с трудом сдерживаясь, чтобы не получилось "непедагогично", начинает Татьяна. - Сначала идем по зеленой аллее вдоль леса. Появляется мемориал - и сразу все меняется, как будто холодным ветром обносит. Рассматриваем барельефы, читаем строчки. У меня горло перехватывает… Таисия спрашивает: "Мама, почему ты плачешь?" Объясняю: миллионы людей погибли, ужасы войны и тяжелая жизнь в тылу - все перед глазами встает. Неужели нужно объяснять, что там, где люди плачут, тренировки неуместны?

Однако эмоциональные доводы не трогают парней. Кстати, в предыдущую встречу с юными спортсменами один из них объяснил, что они ничего не нарушают: якобы до места захоронения не доезжают, а под чашей Вечного огня могил нет. Да и где написано, что нельзя кататься на самокатах и скейтбордах?

Неужели нужно объяснять, что там, где люди плачут, тренировки неуместны?

Если на языке сердца говорить не получается, надо использовать закон, считает Татьяна. И пытается вызвать полицию. Увы, безуспешно - после десяти минут ожидания она сдается и предлагает идти к директору Широкореченского кладбища.

Фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov
Мемориал "Стена памяти" с фотографиями фронтовиков открыли в Череповце

Оказывается, Андрей Калегин о проблеме прекрасно знает и сам неоднократно гонял подростков. Но считает: это дело полиции.

- К сожалению, видеонаблюдения на мемориале нет - три года не могу добиться установки. Необходимо все мониторы вывести на охрану. Охранник на кладбище один, и он не покинет свое место у ворот. Нужен пост ППС.

Однако, по словам старшего инспектора пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирины Бучельниковой, полиция охранной деятельностью не занимается. Охранять объекты уполномочены ЧОПы.

Правда, как выяснилось из беседы с начальником МКУ "Служба городских кладбищ", денег на частную охрану нет. По словам Константина Калашникова, ни одно из 29 кладбищ официально не охраняется. Но у мемориала все-таки есть шанс на особое внимание.

Фото: iStock
МВД: Масочный режим не мешает работе системы видеонаблюдения

- Видеонаблюдение запланировано давно. Проблема - в отсутствии помещения для оборудования. В этом году отремонтируем будку, установленную при первой реконструкции, и поставим камеры. Деньги выделены, - сообщил "РГ" Константин Калашников.

Он подтверждает - вся территория комплекса охраняется государством. За порчу имущества предусмотрена уголовная ответственность. Только откуда об этом узнать? Может, подростки правы - раз кататься не запрещено, значит, разрешено? Калашников обещает: табличка появится. И право на обеспечение порядка тоже.

- Согласно законодательству, общественные места - зона ответственности полиции. Чтобы получить разрешение на организацию охраны, мы направили просьбу о внесении изменений в устав МКУ "Служба городских кладбищ". Наш учредитель - орган местного самоуправления, поэтому ждем постановления главы, - подытожил начальник городских кладбищ.

Справка "РГ"

Первый обелиск на Широкой речке был установлен в 1946 году. К 30-летию Победы открыли мемориал. Первоначально комплекс назывался "Место захоронения 814 воинов, умерших от ран в госпиталях Свердловска". В 2015 году мемориал обрел новый облик с Вечным огнем, бронзовыми рельефами "Вехи Великой войны", в которые вмонтированы исторические реликвии, присланные поисковыми отрядами, в том числе винтовка Мосина, кирпич от мельницы Грудинина в Волгограде, ставшей памятником Сталинградской битве.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море
Военный парад в Волгограде открыл танк Т-34
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина