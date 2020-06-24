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24.06.2020 20:05
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Урал" вышел в полуфинал Кубка России

Текст: Максим Домчев
Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Игрок "Урала" Юрий Бавин. Фото: Донат Сорокин/ТАСС Игрок "Урала" Юрий Бавин. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Игрок "Урала" Юрий Бавин. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Этот матч должен был пройти в Ярославле еще 4 марта, но тогда встречу перенесли из-за неготовности местного стадиона. Качество газона не устроило организаторов и клуб из Екатеринбурга.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Матч перенесли на 18 марта в Химки, но и тут провести его не получилось. Из-за пандемии коронавируса встреча снова была отложена.

24 июня игра все же состоялась в Ярославле, но прошла без зрителей. Хозяева не имели серьезной игровой практики, фаворитом являлся "Урал", который не мог победить "Шинник" уже очень давно.

На 16-й минуте встречи уральцы после удара головой Юрия Бавина открыли счет. На 78-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Шинника" Иван Олейников. И спустя две минуты Рафал Аугустыняк установил окончательный результат.

В полуфинале "Урал" сыграет против "Химок", в другой паре сойдутся "Зенит" и "Спартак". Матчи пройдут 18-19 июля.

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