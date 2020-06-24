Постановление правительства Саратовской области от 23 июня 2020 года № 531-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‑П"

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по С аратовской области от 23 июня 2020 года № 37 Правительство Саратовской области постановляет:

1. В нести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‑П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Запретить:

с 27 марта 2020 года по 30 июня 2020 года включительно доступ посетителей в плавательные бассейны;

с 30 марта 2020 года по 30 июня 2020 года включительно проведение на территории Саратовской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;

с 22 июня 2020 года проведение в местах массового отдыха людей (парках, скверах, парках культуры и отдыха, природных парках и т. п.) досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.";

дополнить пунктом 1.1.1 следующего содержания:

"1.1.1. Установить, что доступ посетителей в фитнес-центры осуществляется при условии соблюдения следующих требований:

перед открытием фитнес-центров проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

перед открытием фитнес-центров проведение работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов об эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад;

назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих требований;

обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 м с помощью сигнальной разметки;

проведение в помещениях профилактической дезинфекции с учетом эпидемиологической ситуации;

использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т. д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа;

организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук;

обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

проведение в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции;

организация при возможности проветривания помещений каждые 2 часа;

организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2 раз в день (утром и вечером);

обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук;

повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается;

обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты;

организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов;

соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или повреждения);

использование масок тренерским составом, за исключением времени проведения тренировок;

снижение контактов между персоналом и между посетителями: расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 м, площадь залов для занятия спортом - 4 кв. м на 1 посетителя, использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не менее 1,5 м (сигнальная разметка);

запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть:

режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет - по 28 июня 2020 года включительно, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом);

сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации;

введение, если возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из группы риска;

соблюдение масочного режима всеми работниками;

соблюдение дезинфекционного режима.

Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 27 июня 2020 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







