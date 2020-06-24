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Сценарист фильмов с Чаком Норрисом Стив Бинг покончил с собой

Новости
    24.06.2020, 14:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

55-летний американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Стив Бинг покончил с собой в Лос-Анджелесе.

Тело кинематографиста нашли под окнами элитного дома, где Бинг проживал на 27-м этаже, в понедельник, передает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечено, что в последнее время Бинг находился в депрессии, так как в результате карантинных мер, введенных на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, лишился живого человеческого общения.

Стив Бинг родился в 1965 году, далее унаследовав огромное состояние и со временем влившись в Голливуд.

В кино Бинг дебютировал с первых двух фильмов трилогии с Чаком Норрисом "Без вести пропавшие" - как сценарист. В 1994-м вышел триллер "Каждый вздох" - единственная режиссерская работа Стива.

Следом были картины (часть из них Бинг только продюсировал) "Убрать Картера" - с Сильвестром Сталлоне, драма с Наташей Лайонн "Ночь в Золотом орле", криминальная комедия с Чарли Шинном и Оуэном Уилсоном "Большая кража", комедия "Кенгуру Джекпот" и другие проекты.

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