Сценарист фильмов с Чаком Норрисом Стив Бинг покончил с собой

55-летний американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Стив Бинг покончил с собой в Лос-Анджелесе.

Тело кинематографиста нашли под окнами элитного дома, где Бинг проживал на 27-м этаже, в понедельник, передает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечено, что в последнее время Бинг находился в депрессии, так как в результате карантинных мер, введенных на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, лишился живого человеческого общения.

Стив Бинг родился в 1965 году, далее унаследовав огромное состояние и со временем влившись в Голливуд.

В кино Бинг дебютировал с первых двух фильмов трилогии с Чаком Норрисом "Без вести пропавшие" - как сценарист. В 1994-м вышел триллер "Каждый вздох" - единственная режиссерская работа Стива.

Следом были картины (часть из них Бинг только продюсировал) "Убрать Картера" - с Сильвестром Сталлоне, драма с Наташей Лайонн "Ночь в Золотом орле", криминальная комедия с Чарли Шинном и Оуэном Уилсоном "Большая кража", комедия "Кенгуру Джекпот" и другие проекты.