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24 июня 2020 г.

Указ губернатора Свердловской области от 23 июня 2020 года № 332-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ и от 22.06.2020 № 329-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 10 слова "в возрасте старше 65 лет, а также жителям Свердловской области" исключить;

2) пункт 10 дополнить частью второй следующего содержания:

"Жителям Свердловской области в возрасте 65 лет и старше обеспечить с 15 по 22 июня 2020 года, с 23 по 29 июня 2020 года самоизоляцию на дому, за исключением руководителей и сотрудников государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действие подпункта 2 пункта. 1 настоящего указа распространяется на отношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев



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