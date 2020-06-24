Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что перенесла клиническую смерть

77-летняя легендарная советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения СССР, актриса и педагог Ангелина Вовк рассказала, как перенесла клиническую смерть.

Об этом страшном эпизоде Народная артистка РФ поведала в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1". Уточнив, что жива осталась чудом.

Точный год, когда это произошло, Ангелина Михайловна не указала, сообщив лишь, что тогда была замужем за своим первым супругом - однокурсником по ГИТИС, диктором Геннадием Чертовым.

По словам Вовк, ей внезапно стало плохо на съемках "Голубого огонька" - пришлось вызывать скорую. Артистку спешно доставили в клинику Склифосовского, где выяснилось, что у нее внематочная беременность.

Хирург предупредил теледиву: ей придется без наркоза сделать надрез в области живота. В связи с чем взял расписку, что Вовк согласна на опасную процедуру и в случае страшного исхода вина не ляжет на врачей.

К счастью, Ангелина Михайловна выжила, но это далось ей и докторам с огромным усилием - врачи два месяца боролись за жизнь телеведущей, она буквально стояла на грани смерти: "Лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на двадцать килограммов".

Были и осложнения - пневмония, пришлось делать переливание крови.

Сейчас Вовк вспоминает обо всем этом как о чудовищном испытании, пройти через которое не пожелала бы никому.

"Была клиническая смерть: я мучилась очень серьезно, и вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит", - рассказала женщина. Добавив, что видела коридор, по которому уже летела, но услышала крик мамы, врача - и вернулась.

Ангелина Вовк родилась в 1942 году в Тулуне, в Иркутской области. В 1965-м окончила актерский факультет ГИТИСа.

Экранный дебют - эпизодическая роль манекенщицы в комедийной мелодраме Шукшина "Живет такой парень" в 1964-м. В 1966-м снялась в военной драме Григория Поженяна "Прощай".

В 1968-м поступила на режиссерский курс Всесоюзного государственного института повышения квалификации работников телевидения и радио при Гостелерадио СССР. После первого года обучения, проходя практику на Шаболовке, поняла, что профессия ей не подходит, и перешла на дикторские курсы при Гостелерадио СССР.