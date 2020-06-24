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24.06.2020,  
18:02
Текст:  Николай Грищенко

Уникальные кадры: видеокамера "залетела" в ствол танка Т-72Б3

Трансляция парада Победы в Москве дополнилась компьютерной графикой. Благодаря совмещению 3D-анимации и реальных съемок получился очень интересный эффект.

При прохождении колонны хорошо известных по танковому биатлону Т-72Б3 режиссер трансляции запустил ролик, в котором общий план боевой техники меняется на крупный.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Затем на секунды показана анимации танка, едущего по брусчатке, и видеокамера "залетает" в дуло орудия.

Зритель может увидеть канал ствола 125-мм гладкоствольной пушки, а затем снова показаны реальные кадры внутри боевой машины.

Другой раз компьютерную графику применили во время трансляции воздушной части парада. Там показали плавное отдаление видеокамеры от турбины нарисованного истребителя Су-34.

Впрочем, на параде было что посмотреть и без компьютерной графики. К примеру, танк Т-90М "Прорыв" впервые прокатился по Красной площади. Боевая машина получила новую башню с усиленной защитой, более мощный двигатель и систему управления огнем "Калина".

Эксперты также увидели примечательный аксессуар - ажурную сеточку внизу башни. "Бахрома" защищает нижнюю часть башни от кумулятивных боеприпасов, вызывая их преждевременный подрыв.

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