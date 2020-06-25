Распоряжение губернатора Амурской области от 25 июня 2020 года № 140-р "О внесении изменения в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в пункт 8 распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 23.06.2020 № 138-р) следующие изменения:

1) абзац второй после слов "настоящего пункта" дополнить словами "за исключением лиц в возрасте 65 лет и старше";

2) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Рекомендовать работающим гражданам Российской Федерации в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях (с учетом положений пункта 9 настоящего распоряжения) с 15.06.2020 по 22.06.2020, с 23.06.2020 по 29.06.2020 (включительно).".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15.06.2020.

В.А.Орлов







