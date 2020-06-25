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25.06.2020,  
10:13
Текст:  Светлана Цыганкова

"Армата" избавилась от "детских болезней"

Техника на платформе "Армата" прошла стадию "детских болезней". Об этом после парада Победы на Красной площади сообщил Михаил Бегман, руководитель бригады, которая готовила бронемашины к параду.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
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Конкретные "болезни" он не назвал, но отметил, что за последние годы техника изучена, к ней привыкли. Коллектив, а в нем насчитывается более полусотни человек, после каждой репетиции проводит диагностику, текущее техобслуживание, а если необходимо, то и обучает экипажи. Об этом пишет РИА Новости. Специалисты анализируют работу бортовых электронных и механических систем и оборудования. Во всем помогают военным и консультируют.

Михаил Бегман отметил, что "Уралвагонзавод" представил на параде танк Т-14 и БМП Т-15 с новым 57-миллиметровым вооружением "Кинжал", танки Т-90М "Прорыв", боевые машины поддержки танков "Терминатор". Кроме того, по Красной площади проехали Т-72Б3, на которых установлена дополнительная защита, Т-80БВМ, боевые машины "Деривация-ПВО" и самоходки "Коалиция-СВ".

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