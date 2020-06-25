Указ главы Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 113 "О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года № 111"

1. План третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики, утвержденный указом Главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года № 111 "Об утверждении Плана третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики", изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Р.А.Кадыров





Приложение к указу главы Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 113

План третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики

№ / Отрасль экономики (вид деятельности) / Дата снятия ограничений

1. Розничная торговля непродовольственными товарами - с 22 июня 2020 года

2. Деятельность торговых центров - с 22 июня 2020 года

3. Санаторно-курортная деятельность - с 22 июня 2020 года

4. Деятельность турагентств - с 22 июня 2020 года

5. Деятельность предприятий общественного питания на открытом воздухе без открытия залов обслуживания посетителей - с 22 июня 2020 года

6. Деятельность фитнес-центров с 22 июня 2020 года

7. Деятельность спортивных объектов в целях проведения соревнований и тренировок спортсменов без участия зрителей - с 22 июня 2020 года

8. Функционирование органов исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления в штатном режиме - с 22 июня 2020 года

9. Повсеместное снятие режима самоизоляции - с 22 июня 2020 года







