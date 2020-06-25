Указ главы Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 113 "О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года № 111"

1. План третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики, утвержденный указом Главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года № 111 "Об утверждении Плана третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики", изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Р.А.Кадыров
Приложение к указу главы Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 113
План третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики
№ / Отрасль экономики (вид деятельности) / Дата снятия ограничений
1. Розничная торговля непродовольственными товарами - с 22 июня 2020 года
2. Деятельность торговых центров - с 22 июня 2020 года
3. Санаторно-курортная деятельность - с 22 июня 2020 года
4. Деятельность турагентств - с 22 июня 2020 года
5. Деятельность предприятий общественного питания на открытом воздухе без открытия залов обслуживания посетителей - с 22 июня 2020 года
6. Деятельность фитнес-центров с 22 июня 2020 года
7. Деятельность спортивных объектов в целях проведения соревнований и тренировок спортсменов без участия зрителей - с 22 июня 2020 года
8. Функционирование органов исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления в штатном режиме - с 22 июня 2020 года
9. Повсеместное снятие режима самоизоляции - с 22 июня 2020 года
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