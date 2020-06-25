Указ главы Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 113 "О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года № 111"

Новости

В ФАС рассказали о распространенных нарушениях в рекламе лекарств 16:51
Петербургский культурный форум пройдет в очном формате 16:49
Житель Сарова, "заминировавший" полицейский участок, осужден на 6 лет 16:47
На Украине предложили стерилизовать безработных 16:44
Юнармейцы провели флэшмоб на территории Главного храма ВС РФ 16:42
Большой фестиваль мультфильмов покажет анимацию Союзного государства 16:39
Видео: Пассажирский автобус рухнул с моста в Варшаве 16:38
В Ленобласти младенец утонул в кастрюле 16:35
На Кубани разрешили открыть рестораны и кафе 16:35
В Челябинской области от коронавируса умерла детский врач 16:30
Концерн Bayer выплатит миллиардные компенсации из-за гербицидов 16:26
Пусть это окажется фейком: рассекречен дизайн нового Genesis G70 16:23
"Сплин", Дельфин и "ДДТ" планируют выступить на "Летчикфесте" 16:17
Власти объяснили, почему в Минске возникли проблемы с качеством питьевой воды 16:03
Kia прошла краш-тест против своей воли, едва выехав из автосалона 16:00
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне 15:56
Исторический музей встретит посетителей 1 июля с оркестром 15:50
Предприятиям Дальнего Востока помогут с переобучением кадров 15:49
Опубликовано новое фото со съемок "Аватар 2" с сыном главных героев 15:44
Эйфелева башня вышла из карантина 15:42
В "виртуальных Каннах" прошли панельные дискуссии с участием России 15:40
Президент Казахстана сменил заразившегося коронавирусом главу минздрава 15:39
Экс-зампреда комитета по строительству Петербурга осудили за взятку 15:35
Жительница Кирова получила 15 лет за убийство двухлетнего сына 15:34
Смоленскую школьницу избили из ревности 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 июня 2020 г.

Указ главы Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 113 "О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года № 111"

1. План третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики, утвержденный указом Главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года № 111 "Об утверждении Плана третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики", изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Р.А.Кадыров


Приложение к указу главы Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 113

План третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики

№ / Отрасль экономики (вид деятельности) / Дата снятия ограничений

1. Розничная торговля непродовольственными товарами - с 22 июня 2020 года

2. Деятельность торговых центров - с 22 июня 2020 года

3. Санаторно-курортная деятельность - с 22 июня 2020 года

4. Деятельность турагентств - с 22 июня 2020 года

5. Деятельность предприятий общественного питания на открытом воздухе без открытия залов обслуживания посетителей - с 22 июня 2020 года

6. Деятельность фитнес-центров с 22 июня 2020 года

7. Деятельность спортивных объектов в целях проведения соревнований и тренировок спортсменов без участия зрителей - с 22 июня 2020 года

8. Функционирование органов исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления в штатном режиме - с 22 июня 2020 года

9. Повсеместное снятие режима самоизоляции - с 22 июня 2020 года



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией