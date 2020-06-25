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25 июня 2020 г.

Указ главы Республики Ингушетия от 24 июня 2020 года № 125 "О втором этапе снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"

Дата подписания 24 июня 2020 г.
Опубликован 25 июня 2020 г.
Вступает в силу 24 июня 2020 г.

В целях обеспечения поэтапного снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Ингушетия, установленных Указом Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности", в соответствии с Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Ингушетия от 24 июня 2020 г. № 06-00-07/04-1581-2020, согласно пункту 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия постановляю:

1. Ввести с 25 июня 2020 г. второй этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории Республики Ингушетия.

2. Утвердить прилагаемый План второго этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Республики Ингушетия.

3. Установить, что на всех этапах соблюдаются следующие условия:

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, иные средства защиты) и рук (перчатки) при нахождении вне мест проживания (пребывания), в том числе в местах скопления людей, объектах розничной торговли, организациях по оказанию услуг, выполнению работ, общественном транспорте, включая легковое такси;

соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы;

соблюдение дезинфекционного режима;

соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 м).

4. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесшим инфаркт или инсульт, соблюдать режим самоизоляции.

5. При возобновлении деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иных актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иных актов уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Председателя Правительства Республики Ингушетия Сластенина В. В.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов


Утвержден указом Главы Республики Ингушетия от 24 июня 2020 года № 125

План второго этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Республики Ингушетия

№ / Отрасль экономики (вид деятельности) / Срок снятия ограничений

1. Розничная торговля непродовольственными товарами в зданиях, помещениях и сооружениях площадью торгового зала более 400 кв. м., с предельным количеством лиц, которые могут находиться одновременно в торговом зале объектов торговли, исходя из расчета 1 человека на 4 кв. м. площади - с 25 июня 2020 г.

2. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг - с 25 июня 2020 г.

3. Деятельность объектов спорта на открытых площадках и аренах для индивидуальных занятий - с 25 июня 2020 г.

4. Деятельность отдельных образовательных организаций - с 25 июня 2020 г.

5. Деятельность организаций общественного питания по обслуживанию граждан на летних верандах, сезонных летних кафе и террасах при стационарных организациях общественного питания, придорожных кафе, за исключением закрытых помещений - с 25 июня 2020 г.



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