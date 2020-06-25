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25 июня 2020 г.

Закон Камчатского края от 22 июня 2020 года № 479 "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Камчатского края "Об обеспечении тишины и покоя граждан в Камчатском крае"

Дата подписания 22 июня 2020 г.
Опубликован 25 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон Камчатского края от 21 декабря 2017 года № 185 "Об обеспечении тишины и покоя граждан в Камчатском крае"

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 10 июня 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Камчатского края от 21.12.2017 № 185 "Об обеспечении тишины и покоя граждан в Камчатском крае" (с изменениями от 24.12.2018 № 297) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) часть 1 после слов "покой граждан," дополнить словами "за исключением действий, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 настоящего Закона,";

б) часть 2 после слов "покой граждан," дополнить словами "за исключением действий, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 настоящего Закона,";

в) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Не допускаются действия, нарушающие тишину и покой граждан, предусмотренные пунктом 4 статьи 3 настоящего Закона, в будние дни и в выходные дни (суббота, воскресенье) до 9 часов 00 минут с 20 часов 00 минут.";

2) пункт 2 статьи 3 дополнить словами ", а также иные звуки".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов



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