Закон Камчатского края от 22 июня 2020 года № 479 "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Камчатского края "Об обеспечении тишины и покоя граждан в Камчатском крае"

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 10 июня 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 21.12.2017 № 185 "Об обеспечении тишины и покоя граждан в Камчатском крае" (с изменениями от 24.12.2018 № 297) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) часть 1 после слов "покой граждан," дополнить словами "за исключением действий, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 настоящего Закона,";
б) часть 2 после слов "покой граждан," дополнить словами "за исключением действий, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 настоящего Закона,";
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Не допускаются действия, нарушающие тишину и покой граждан, предусмотренные пунктом 4 статьи 3 настоящего Закона, в будние дни и в выходные дни (суббота, воскресенье) до 9 часов 00 минут с 20 часов 00 минут.";
2) пункт 2 статьи 3 дополнить словами ", а также иные звуки".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов
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