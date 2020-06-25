Указ главы Республики Коми от 25 июня 2020 года № 62 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 25 июня 2020 г. № 62

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пункте 201 слова ", за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки," исключить;

2) в приложении № 2:

а) в названии слова ",за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки" исключить;

б) пункт 2 исключить;

в) в пункте 4 слова "гражданина на территории Республики Коми в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 20 Указа Главы Республики Коми" заменить словами "работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности", включая организации, применяющие вахтовый метод работы";

г) в пункте 7:

в подпункте 1:

в подпункте "к" слово "организации;" заменить словом "организации.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Организации, применяющие вахтовый метод работы, дополнительно представляют информацию о муниципальном образовании в Республике Коми, на территории которого осуществляется деятельность организации вахтовым методом, фактический адрес и количество мест обсерваторов организации и количество работников, привлекаемых для работы вахтовым методом, а также согласие на обеспечение мероприятий по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы вахтовым методом в условиях распространения COVID-19;";

в подпункте 2:

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) статус работника организации (активен, уволен, отпуск, временно нетрудоспособен, вахтовик), который изменяется с учетом случаев, перечисленных в пункте 10 настоящего Порядка;";

д) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Работодатель в отношении гражданина, на которого оформлен цифровой пропуск, вносит изменения в электронную заявку в следующих случаях: выход гражданина в отпуск, временная нетрудоспособность гражданина, увольнение гражданина. Работодатель, применяющий вахтовый метод работы, дополнительно указывает сведения о пребывании гражданина на обсервации с указанием места обсервации, начале вахты и окончании вахты.

Указанные изменения работодатель вносит в течение 1 рабочего дня со дня наступления соответствующего случая.".







