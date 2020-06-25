Указ главы Республики Коми от 25 июня 2020 года № 62 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба
Приложение к Указу Главы Республики Коми от 25 июня 2020 г. № 62
Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":
1) в пункте 201 слова ", за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки," исключить;
2) в приложении № 2:
а) в названии слова ",за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки" исключить;
б) пункт 2 исключить;
в) в пункте 4 слова "гражданина на территории Республики Коми в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 20 Указа Главы Республики Коми" заменить словами "работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности", включая организации, применяющие вахтовый метод работы";
г) в пункте 7:
в подпункте 1:
в подпункте "к" слово "организации;" заменить словом "организации.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Организации, применяющие вахтовый метод работы, дополнительно представляют информацию о муниципальном образовании в Республике Коми, на территории которого осуществляется деятельность организации вахтовым методом, фактический адрес и количество мест обсерваторов организации и количество работников, привлекаемых для работы вахтовым методом, а также согласие на обеспечение мероприятий по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы вахтовым методом в условиях распространения COVID-19;";
в подпункте 2:
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) статус работника организации (активен, уволен, отпуск, временно нетрудоспособен, вахтовик), который изменяется с учетом случаев, перечисленных в пункте 10 настоящего Порядка;";
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Работодатель в отношении гражданина, на которого оформлен цифровой пропуск, вносит изменения в электронную заявку в следующих случаях: выход гражданина в отпуск, временная нетрудоспособность гражданина, увольнение гражданина. Работодатель, применяющий вахтовый метод работы, дополнительно указывает сведения о пребывании гражданина на обсервации с указанием места обсервации, начале вахты и окончании вахты.
Указанные изменения работодатель вносит в течение 1 рабочего дня со дня наступления соответствующего случая.".
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