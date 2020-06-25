Указ губернатора Красноярского края от 25 июня 2020 года № 165-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году", учитывая приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 297, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 655 от 15.06.2020 "Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году", приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 298, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 656 от 15.06.2020 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году", методические рекомендации "МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, письмо Минспорта России от 14.05.2020 № ОМ-00-07/3471, письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.06.2020 № 02-32, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 15.06.2020 № 24-00-17/02-8031-2020, от 19.06.2020 № 24-00-17/02-8282-2020, от 23.06.2020 № 24-00-17/02-8435-2020 решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 18.06.2020 № 45, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,

на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "распоряжением" заменить словами "постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2020 № 601 "Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году", распоряжением";

слова "учитывая" заменить словами "учитывая приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 297, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 655 от 15.06.2020 "Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году", приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 298, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 656 от 15.06.2020 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году,";

слова "Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020," заменить словами "Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, методические рекомендации "МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020,";

слова "письмо Минспорта России от 14.05.2020 № ОМ-00-07/3471," заменить словами "письмо Минспорта России от 14.05.2020 № ОМ-00-07/3471, письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.06.2020 № 02-32,";

слова "5959" заменить словами "5969";

слова "от 11.06.2020 № 24-00-17/02-7881-2020" заменить словами "от 11.06.2020 № 24-00-17/02-7881-2020, от 15.06.2020 № 24-00-17/02-8031-2020, от 19.06.2020 № 24-00-17/02-8282-2020, от 23.06.2020 № 24-00-17/02-8435-2020";

"от 10.06.2020 № 39" заменить словами "от 10.06.2020 № 39, от 16.06.2020 № 42, от 18.06.2020 № 45,";

в абзаце первом пункта 1 слова "пунктом 2.10" заменить словами "пунктами 2.10, 2.10.1";

в пункте 1.1:

в абзаце первом слова "пунктом 1.3" заменить словами "пунктами 1.3, 1.4";

дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

"1.4. Установить, что образовательные организации, которые определены министерством образования Красноярского края (далее в настоящем пункте - Министерство) в качестве мест расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), осуществляют проведение единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с очным присутствием лиц, являющихся в 2020 году участниками ЕГЭ (далее - Участники ЕГЭ в 2020 году), с учетом особенностей проведения ЕГЭ в 2020 году, утвержденных Правительством Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России), Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор), и в соответствии с единым расписанием и продолжительностью проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, требованиями к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году, утвержденными Минпросвещения России и Рособрнадзором.

Министерству, главам муниципальных образований Красноярского края, руководителям ППЭ обеспечить выполнение педагогическими работниками и иными лицами, участвующими по решению Министерства в проведении ЕГЭ:

требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

методических рекомендаций "МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020;

рекомендаций по проведению ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов, предусмотренных письмом Рособрнадзора от 01.06.2020 № 02-32.

Установить, что требование об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия) при посещении образовательных организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при проведении ЕГЭ в 2020 году не является обязательным и носит рекомендательный характер для лиц, являющихся в 2020 году Участниками ЕГЭ.";

дополнить пунктом 2.10.1 следующего содержания:

"2.10.1. Установить, что ограничительные меры, установленные пунктом 1 настоящего указа, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей, превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также положений (регламентов) спортивных соревнований не распространяются на:

проведение на территории Красноярского края матчей Чемпионата России по регби и регби-7 сезона 2020-2021 годов без присутствия зрителей на открытых спортивных сооружениях, на которых будут проходить такие матчи;

посещение спортсменами и их коллективами (спортивными командами), спортивными судьями, тренерами, учеными, иными специалистами в области физической культуры и спорта Российской Федерации, контролерами-распорядителями, представителями антидопинговых организаций, иными лицами, задействованными в проведении спортивных соревнований в соответствии с положениями (регламентами) спортивных соревнований, открытых спортивных сооружений (помещений в них) при проведении спортивных соревнований, указанных в абзаце втором настоящего пункта.".

пункт 3.4 признать утратившим силу;

в пункте 3.5 слова "в пунктах 3.2-3.4" заменить словами "в пунктах 3.2, 3.3".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







