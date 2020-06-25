МКБ запускает акцию "Время возможностей" с отсрочкой первого платежа до двух месяцев

В Московском кредитном банке (МКБ) стартовала акция "Время возможностей": теперь клиенты, не имеющие на дату подачи заявки действующего нецелевого кредита в МКБ, смогут воспользоваться отсрочкой первого платежа до двух месяцев.

В рамках предложения можно получить до 3 млн рублей наличными по ставке от 10,9%. Срок кредитования от 6 мес. до 7 лет.

Предложением также можно воспользоваться для рефинансирования кредитов сторонних банков в целях снижения ставки по кредиту и уменьшения ежемесячного платежа. Акция действует до 30 сентября 2020 года.

"Мы понимаем, что сейчас клиентам особенно нужны дополнительные денежные средства. Банк предоставляет возможность получить кредит наличными на привлекательных условиях с существенной отсрочкой платежа", - прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков.

Оформить кредит или получить денежные средства можно без посещения офиса банка через "МКБ Онлайн". Подать заявку можно также на сайте банка или в любом отделении. Срок рассмотрения заявки - от 1 часа. Положительное решение о выдаче кредита действует 1 месяц. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 1 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"